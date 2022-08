विराट कोहली से मिलने लाहौर से दुबई पहुंच गया पाकिस्तानी फैन, सुरक्षा गार्ड्स ने रोका, फिर स्टार खिलाड़ी ने इस तरह जीता दिल

Highlights विराट कोहली से मिलने लाहौर से दुबई पहुंचा मोहम्मद जिब्रान, खिंचवाई सेल्फी। मोहम्मद जिब्रान के अनुसार वह दुनिया में किसी और का नहीं बल्कि केवल कोहली का फैन है। कोहली मेरे लिए आइडल हैं, मैं उनके लिए काफी इमोशनल हूं: मोहम्मद जिब्रान

दुबई: टीम इंडिया के खिलाड़ी इन दिनों एशिया कप के लिए अभ्यास में जुटे हैं जो संयुक्त अरब अमीरात में इसी हफ्ते से शुरू हो रहा है। भारत के साथ-साथ पाकिस्तान की टीम भी दुबई में है। दोनों टीमों के कुछ खिलाड़ियों की एक-दूसरे मुलाकात की तस्वीरें पहले ही सोशल मीडिया पर वायरल है। इस बीच एक और दिलचस्प वाकया सामने आया।

दरअसल, टीम इंडिया के पूर्व कप्तान और स्टार बल्लेबाज विराट कोहली से मिलने उनका एक पाकिस्तानी फैन भी लाहौर से दुबई पहुंच गया। दिलचस्प ये रहा कि कोहली ने भी उसे निराश नहीं किया और उसके साथ सेल्फी खिंचवाई। यह सबकुछ दुबई के आईसीसी एकेडमी ग्राउंड पर हुआ।

मोहम्मद जिब्रान नाम के फैन ने बताया कि वह खास तौर पर कोहली से मिलने लाहौर से दुबई पहुंचा था। खिलाड़ियों के अभ्यास सत्र के बाद जब विराट कोहली टीम की बस पकड़ने जा रहे थे, उसी दौरान मोहम्मद जिब्रान दोड़ता हुआ आया। हालांकि सुरक्षा गार्ड्स ने उन्हें रोक दिया। कोहली भी आगे बढ़ते जा रहे थे। इसी दौरान जिब्रान ने पीछे से आवाज लगाई कि वह उनका फैन है और पाकिस्तान से मिलने के लिए आया है। इसके बाद कोहली रूके और जिब्रान के साथ सेल्फी खिंचवाई।

A fan wanted to take a picture with Virat Kohli but security was stopping him, then the fan shouted I'm from Pakistan and I want to take a picture with you. And Virat comeback and posed for a pic with fan. After Fan said "He is so humble, this is the best moment in my life". pic.twitter.com/LHgd8c0utf