Asia Cup 2022: कोविड-19 आया और खिलाड़ियों के लिए मुश्किल रहा, रोहित बोले-पांच सितारा होटल भी अकसर ‘एलीट’ जेल की तरह महसूस होते, खिलाड़ी बाहर नहीं निकलते

Asia Cup 2022: भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने कहा कि मानसिक स्वास्थ्य ऐसा पहलू है जिसे उचित महत्व दिये जाने की जरूरत है क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति की उसकी समस्याओं पर अलग अलग प्रतिक्रिया होती है। रोहित ने यह बात उस दिन कही जब विराट कोहली ने ‘स्टार स्पोर्ट्स’ से बातचीत में यह बात स्वीकार की कि उन्होंने खुद को मानसिक रूप से मजबूत दिखाने के लिये दिखावे का जोश दिखाया।

कोहली ने कहा कि उन्होंने इंग्लैंड दौरे के 10 साल बाद पहली बार एक महीने के लिये बल्ले को नहीं छुआ। जब रोहित से भारत के पाकिस्तान के खिलाफ एशिया कप मैच की पूर्व संध्या पर इसके बारे में पूछा गया तो उन्होंने मानसिक स्वास्थ्य के मुद्दों से जूझने वाले हर व्यक्ति के लिये हमदर्दी दिखायी।

