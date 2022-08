Asia Cup 2022: यूएई को हराकर हांगकांग ने किया क्वालीफाई, 31 अगस्त को भारत और दो सितंबर को पाकिस्तान से टक्कर, दूसरी बार एशिया कप में जगह

Highlights एहसान खान ने 24 रन देकर चार जबकि आयुष शुक्ला ने 30 रन देकर तीन विकेट लिये। हांगकांग में 19.3 ओवर में दो विकेट पर 149 रन बनाकर जीत दर्ज की। दूसरी बार एशिया कप में जगह बनाई है।

Asia Cup 2022: हांगकांग में संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) को आठ विकेट से हराकर एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट के लिए क्वालीफाई किया जहां उसे भारत और पाकिस्तान के साथ ग्रुप ए में रखा गया है। यूएई और हांगकांग के लिए एशिया कप क्वालीफायर्स का अंतिम मैच फाइनल जैसा था।

अल अमेरात में खेले गए मैच में यूएई ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 19.3 ओवर में 147 रन बनाए। उसकी तरफ से चुंदंगापॉयल रिजवान ने 49 और जावर फरीद ने 43 रन का योगदान दिया। हांगकांग के लिये एहसान खान ने 24 रन देकर चार जबकि आयुष शुक्ला ने 30 रन देकर तीन विकेट लिये।

Joy for Hong Kong as they book their place at the Asia Cup with an emphatic victory over UAE.



SCORECARD: https://t.co/79Lgww95Sppic.twitter.com/oZxFjBkAt9 — ICC (@ICC) August 24, 2022

हांगकांग में 19.3 ओवर में दो विकेट पर 149 रन बनाकर जीत दर्ज की। निजाकत खान (39), यासिम मुर्तजा (58) और बाबर हयात (नाबाद 38) ने हांगकांग की जीत में अहम भूमिका निभाई। हांगकांग ने क्वालीफायर में अपने तीनों मैच जीते और वह छह अंक लेकर तालिका में शीर्ष पर रहा।

उसने दूसरी बार एशिया कप में जगह बनाई है। इससे पहले वह 2018 में भी इस प्रतियोगिता का हिस्सा था। यूएई में 27 अगस्त से शुरू होने वाले एशिया कप में हांगकांग 31 अगस्त को भारत और दो सितंबर को पाकिस्तान का सामना करेगा।

Hong Kong will be the sixth team and third team in Group A along with India and Pakistan in the Asia Cup.#HongKong#AsiaCup#RohitSharma#INDvsPAKpic.twitter.com/AVhynPMl6z — Bet Barter (@BetBarteronline) August 25, 2022

हांगकांग टीम: निजाकत खान (कप्तान), किनचित शाह, जीशान अली, हारून अरशद, बाबर हयात, आफताब हुसैन, अतीक इकबाल, एजाज खान, एहसान खान, स्कॉट मैककेनी (विकेटकीपर), गजनफर मोहम्मद, यासिम मुर्तजा, धनंजय राव, वाजिद शाह , आयुष शुक्ला, अहान त्रिवेदी, मोहम्मद वहीद।

Asia Cup 2022: कार्यक्रम-

27 अगस्त: श्रीलंका बनाम अफगानिस्तान (दुबई)

28 अगस्त: भारत बनाम पाकिस्तान (दुबई)

30 अगस्त: बांग्लादेश बनाम अफगानिस्तान (शारजाह)

31 अगस्त: भारत बनाम हांगकांग (दुबई)

एक सितंबर: श्रीलंका बनाम बांग्लादेश (दुबई)

दो सितंबर : पाकिस्तान बनाम हांगकांग (शारजाह)

सुपर फोर चरण:

तीन सितंबर: बी1 बनाम बी2 (शारजाह)

चार सितंबर: ए1 बनाम ए2 (दुबई)

छह सितंबर : ए1 बनाम बी1 (दुबई)

सात सितंबर: ए2 बनाम बी2 (दुबई)

आठ सितंबर: ए1 बनाम बी2 (दुबई)

नौ सितंबर: बी1 बनाम ए2 (दुबई)

11 सितंबर: फाइनल (दुबई)।