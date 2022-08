Asia Cup 2022: एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट से श्रीलंकाई तेज गेंदबाज बाहर, इस खिलाड़ी को किया शामिल, यहां देखें लिस्ट

Highlights एशिया कप में श्रीलंका ग्रुप बी का हिस्सा है। 27 अगस्त से दुबई में अफगानिस्तान के खिलाफ शुरू होगा। दूसरा मैच 1 सितंबर को बांग्लादेश के खिलाफ होगा।

Asia Cup 2022: एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट 27 अगस्त से शुरू हो रहा है। श्रीलंका को इस महाद्वीपीय प्रतियोगिता की शुरुआत से पहले बड़ा झटका लगा है। दाएं हाथ के तेज गेंदबाज दुष्मंता चमीरा पैर की चोट के कारण श्रीलंका की एशिया कप टीम से बाहर हो गए हैं।

टीम अभ्यास के दौरान चमीरा के बाएं पैर में चोट लग गई थी। उनकी जगह 18 सदस्यीय टीम में नुवान तुषारा को शामिल किया गया है। 28 वर्षीय तुषारा ने इस साल फरवरी में पदार्पण किया था। चार टी 20 आई में भाग लिया और दो विकेट झटके। श्रीलंका ग्रुप बी का हिस्सा है और अभियान 27 अगस्त से दुबई में अफगानिस्तान के खिलाफ शुरू होगा। दूसरा मैच 1 सितंबर को बांग्लादेश के खिलाफ होगा।

