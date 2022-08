Asia Cup 2022: एशिया कप 2022 के तीसरे मुकाबले में बांग्लादेश ने टॉस जीतकर अफगानिस्तान के खिलाफ पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया है। बांग्लादेश के कप्तान शाकिब अल हसन ने कहा, अफगानिस्तान के लिए यह मुश्किल होगा, इसलिए हम यही करना चाहेंगे। हमारे पास तीन तेज गेंदबाज और दो स्पिनर हैं।

इस दौरान उन्होंने प्रतिद्वंद्वी टीम की तारीफ करते हुए कहा, टी20 प्रारूप में अफगानिस्तान बहुत अच्छी टीम है, हमने उनके गेंदबाजों के लिए अच्छी तैयारी की है। वहीं अफगानिस्तान के कप्तान मोहम्मद नबी ने कहा, जिस तरह से हमने पिछला मैच खेला वह शानदार था, टीम का मनोबल ऊंचा है और हम आज भी उसी तरह खेलना चाहते हैं।

Toss news from Sharjah 🪙



Bangladesh opt to bat first 🏏#AsiaCup2022 | #BANvAFG | 📝 Scorecard: https://t.co/5cGrYOzuYXpic.twitter.com/Tn0A36ynYU