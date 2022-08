Asia Cup 2022: अफगानिस्तान के कप्तान मोहम्मद नबी ने जीता टॉस, पहले गेंदबाजी, श्रीलंका के दो खिलाड़ी कर रहे डेब्यू, यहां देखें प्लेइंग इलेवन

Highlights श्रीलंका के खिलाफ टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया। भारत और पाकिस्तान एशिया कप 2022 का अपना पहला मैच कल खेलेंगे। टूर्नामेंट में ग्रुप बी में श्रीलंका और अफगानिस्तान दोनों हैं।

Asia Cup 2022: अफगानिस्तान के कप्तान मोहम्मद नबी ने एशिया कप क्रिकेट मैच में शनिवार को यहां श्रीलंका के खिलाफ टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया। श्रीलंका के लिए तेज गेंदबाज मथीशा पथिराना और दिलशान मदुशंका टी20 अंतरराष्ट्रीय में पदार्पण कर रहे है।

एशिया कप 2022 के शुरुआती गेम में श्रीलंका और अफगानिस्तान एक-दूसरे के खिलाफ भिड़ रहे हैं। दुबई अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में हो रहा है। दासुन शनाका एशिया कप 2022 में श्रीलंका के कप्तान हैं। मोहम्मद नबी टूर्नामेंट में अफगानिस्तान के कप्तान हैं। टूर्नामेंट में ग्रुप बी में श्रीलंका और अफगानिस्तान दोनों हैं। इसी ग्रुप की एक और टीम बांग्लादेश है।

