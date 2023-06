Ashes: 'बैजबॉल क्रिकेट' खेलना इंग्लैंड को भारी पड़ा, ऑस्ट्रेलिया ने 2 विकेट से पहला टेस्ट जीतकर 75 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ा

Highlights ऑस्ट्रेलिया ने मैच 2 विकेट से जीत लिया ऑस्ट्रेलिया ने एशेज में 1-0 की बढ़त हासिल की पिछले 75 सालों में इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट में सबसे बड़ा रन चेज किया

Ashes: इंग्लैंड-ऑस्ट्रेलिया के बीच एशेज सीरीज 2023 के पहले मैच में मुकाबला सांस रोक देने वाला रहा। 281 रनों का पीछा कर रही कंगारू टीम ने इंग्लैंड के बैजबॉल क्रिकेट की हवा निकाल दी और उस्मान ख्वाजा और कप्तान पैट कमिंस की शानदार पारियों के दम पर मैच 2 विकेट से जीत लिया।

एजबेस्टन टेस्ट को दो विकेट के अंतर से जीतकर एशेज में 1-0 की बढ़त हासिल करने वाली ऑस्ट्रेलिया ने पिछले 75 सालों में इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट में सबसे बड़ा रन चेज किया है। इंग्लैंड की हार के बाद कोच ब्रैंडन मैकुलम और कप्तान बेन स्टोक्स की बैजबाल क्रिकेट खेलने के तरीके पर भी सवाल उठने लगे हैं। इंग्लैंड ने पहले दिन 78 ओवर खेलकर 393 रन पर पारी घोषित कर दी थी। ये फैसला कई पूर्व क्रिकेटरों को भी सही नहीं लगा था क्योंकि तब तक इंग्लैंड के 2 विकेट शेष थे।

