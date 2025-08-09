Ashes 2025-26: भारत के खिलाफ चोटिल, एशेज सीरीज से पहले 45 दिन रिहैब में रहेंगे  क्रिस वोक्स, 21 नवंबर से पर्थ में पहला मैच

Ashes 2025-26: आठ सप्ताह का ‘रिहैबिलिटेशन’ कार्यक्रम उन्हें 21 नवंबर से पर्थ में होने वाले पहले टेस्ट के लिए तैयार कर सकता है।

By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Updated: August 9, 2025 13:55 IST2025-08-09T13:54:36+5:302025-08-09T13:55:21+5:30

Ashes 2025-26 Chris Woakes injured against India rehab for 45 days before Ashes series first match in Perth from November 21 | Ashes 2025-26: भारत के खिलाफ चोटिल, एशेज सीरीज से पहले 45 दिन रिहैब में रहेंगे  क्रिस वोक्स, 21 नवंबर से पर्थ में पहला मैच

file photo

googleNewsNext
Highlightsमुझे लगता है कि विकल्प सर्जरी या ‘रिहैबिलिटेशन’ हो सकता है। फिट होने में लगभग चार महीने या तीन से चार महीने लगेंगे। कोई भी फैसला रिपोर्ट आने के बाद करूंगा।

Ashes 2025-26: इंग्लैंड के तेज गेंदबाज क्रिस वोक्स इस साल के अंत में होने वाली एशेज श्रृंखला तक फिट होने के लिए कंधे की सर्जरी कराने के बजाय ‘रिहैबिलिटेशन’ का विकल्प चुन सकते हैं। वोक्स भारत के खिलाफ ओवल में खेले गए पांचवें और अंतिम टेस्ट के दौरान चोटिल हो गए थे। उनके कंधे पर चोट लगी थी। इस 36 वर्षीय खिलाड़ी का स्कैन हो चुका है और वह नतीजों का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन उनका मानना है कि आठ सप्ताह का ‘रिहैबिलिटेशन’ कार्यक्रम उन्हें 21 नवंबर से पर्थ में होने वाले पहले टेस्ट के लिए तैयार कर सकता है।

वोक्स ने बीबीसी स्पोर्ट से कहा, ‘‘मैं यह देखने के लिए इंतजार कर रहा हूं कि चोट कितनी गंभीर है लेकिन मुझे लगता है कि विकल्प सर्जरी या ‘रिहैबिलिटेशन’ हो सकता है। मैं मानता हूं कि यह चोट मुझे दोबारा परेशान कर सकती है, लेकिन मुझे लगता है कि यह एक ऐसा जोखिम हो सकता है जिसे आप लेने के लिए तैयार हैं।‘‘

उन्होंने कहा, ‘’मैंने फिजियो और विशेषज्ञों से जो सुना है, उसके अनुसार सर्जरी के बाद फिट होने में लगभग चार महीने या तीन से चार महीने लगेंगे। ज़ाहिर है, यह एशेज और ऑस्ट्रेलिया से जुड़ा है, इसलिए यह मुश्किल है। ‘रिहैबिलिटेशन’ में आठ सप्ताह का समय लगेगा इसलिए यह एक विकल्प हो सकता है लेकिन मैं कोई भी फैसला रिपोर्ट आने के बाद करूंगा।’’

Open in app
टॅग्स :IND vs ENGEngland and Wales Cricket BoardAshes Test SeriesAustralia Cricket Teamभारत vs इंग्लैंडइंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्डएशेज टेस्ट सीरीजऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम