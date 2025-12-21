Ashes 2025-26: ऑस्ट्रेलिया 3 और इंग्लैंड 0, फिर से एशेज कंगारू के पास?, इंग्लैंड की हवा निकली, 2013 से हार रहे अंग्रेज?

Highlights Ashes 2025-26: आस्ट्रेलिया को एशेज को बरकरार रखने के लिए चार विकेट की जरूरत थी। Ashes 2025-26: उपलब्धि 1982/83 में एससीजी में ड्रॉ हुए मैच में हासिल की गई थी। Ashes 2025-26: इंग्लैंड की टीम हालांकि लंच के बाद 352 रन पर आउट हो गई।

एडिलेडः तेज गेंदबाज मिचेल स्टार्क ने तीसरे टेस्ट क्रिकेट मैच के पांचवें और अंतिम दिन रविवार को यहां आखिरी चार विकेटों में से तीन विकेट लेकर इंग्लैंड की वापसी की उम्मीदों पर पानी फेर दिया और इस तरह से ऑस्ट्रेलिया ने 82 रन से जीत दर्ज करके दो टेस्ट शेष रहते हुए एशेज बरकरार रखने में कामयाबी हासिल की। इंग्लैंड ने 435 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए पांचवें दिन सुबह अपनी दूसरी पारी छह विकेट पर 207 रन से आगे बढ़ाई। उसे तब जीत के लिए 228 रन चाहिए थे, जबकि आस्ट्रेलिया को एशेज को बरकरार रखने के लिए चार विकेट की जरूरत थी।

मैट प्रायर से पहले एलेक्स कैरी एशेज टेस्ट में शतक लगाने और सात कैच लेने वाले दूसरे विकेटकीपर हैं। प्रायर ने 2010/11 में एससीजी में यह कारनामा किया था। यह एशेज टेस्ट की चौथी पारी में चार 50 से अधिक रनों की साझेदारी का छठा मौका था (इंग्लैंड के लिए चौथा)। इससे पहले यह उपलब्धि 1982/83 में एससीजी में ड्रॉ हुए मैच में हासिल की गई थी।

ऑस्ट्रेलिया के लिए टेस्ट मैचों में किसी एक मैदान पर सबसे अधिक विकेट-

82 - डेनिस लिली, मेलबर्न

68 - शेन वार्न, ब्रिस्बेन

68 - नाथन लियोन, एडिलेड

65 - ग्लेन मैकग्राथ, ब्रिस्बेन

64 - शेन वार्न, सिडनी

इंग्लैंड की टीम हालांकि लंच के बाद 352 रन पर आउट हो गई और इस तरह से उसकी अप्रत्याशित जीत दर्ज करके विश्व रिकार्ड बनाने और एशेज में बने रहने की उम्मीदों पर तुषारापात हो गया। ऑस्ट्रेलिया ने पर्थ और ब्रिस्बेन में पहले दो टेस्ट मैच आठ विकेट के समान अंतर से जीते थे। इन दोनों मैच में स्टार्क ने शानदार गेंदबाजी की थी और उन्हें मैच का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चुना गया था।

ऑस्ट्रेलिया की पिछली चार घरेलू एशेज सीरीज-

2013/14 में 5-0 से जीत

2017/18 में 4-0 से जीत

2021/22 में 4-0 से जीत

2025/26 में दो टेस्ट शेष रहते हुए 3-0 की बढ़त

2025 में टेस्ट मैचों में मिशेल स्टार्क का प्रदर्शन:

मैचः 10

विकेट: 51

औसत: 17.15

स्ट्राइक रेट: 28.7

5 विकेट लेने का रिकॉर्ड: 3।

उन्होंने तीसरे टेस्ट मैच में फिर से ऑस्ट्रेलिया की जीत में अहम भूमिका निभाई। स्टार्क ने सुबह के सत्र में एकमात्र विकेट लिया। उन्होंने जेमी स्मिथ को 60 रन पर आउट किया। इंग्लैंड ने पहले सत्र में 102 रन जोड़कर अपनी उम्मीदों को बरकरार रखा। इंग्लैंड की शानदार वापसी ने आखिरी दिन दोपहर के भोजन तक एशेज का रोमांच बनाए रखा।

इंग्लैंड ने लंच तक सात विकेट पर 309 रन बनाए थे। तब ऑस्ट्रेलिया को एडिलेड में ही ट्रॉफी जीतने के लिए तीन विकेट और इंग्लैंड को पांच मैचों की श्रृंखला में बने रहने के लिए 126 रन की जरूरत थी। इंग्लैंड के निचले क्रम के बल्लेबाजों ने लगातार दबाव बनाए रखा। ऑस्ट्रेलिया को अनुभवी स्पिनर नाथन लियोन की कमी खली जो हैमस्ट्रिंग की चोट के कारण मैदान से बाहर चले गए थे।

ऐसे में श्रृंखला में सर्वाधिक विकेट लेने वाले तेज गेंदबाज स्टार्क ने शानदार प्रदर्शन किया। उन्होंने विल जैक्स (47) और जोफ्रा आर्चर (03) के विकेट लिए जबकि स्कॉट बोलैंड ने जोश टोंग (01) को आउट करके मैच खत्म किया। ब्रायडन कार्स 39 रन बनाकर नाबाद रहे। चौथा टेस्ट मैच बॉक्सिंग डे (26 दिसंबर) पर मेलबर्न में शुरू होगा।

एक कैलेंडर वर्ष में 50 या उससे अधिक टेस्ट विकेट लेने वाले गेंदबाजों के 108 उदाहरणों में 2025 में स्टार्क का स्ट्राइक रेट 28.7 सर्वश्रेष्ठ है, उसके बाद वकार यूनिस का स्ट्राइक रेट 29.5 है (1993 में 55 विकेट)। स्टार्क ने सीरीज में अब तक इंग्लैंड के 13 खिलाड़ियों में से 12 को कम से कम एक बार आउट किया है, जोश टोंग एकमात्र अपवाद हैं, जिन्होंने उनकी सिर्फ सात गेंदें खेली हैं।

इसके अलावा, श्रृंखला में बल्ले से उनका औसत 50 है; इंग्लैंड के लिए केवल जो रूट का औसत 40 से अधिक है (43.8)। ऑस्ट्रेलिया में एशेज टेस्ट में इंग्लैंड ने आखिरी बार 350 रन का आंकड़ा 2017/18 में एमसीजी में पार किया था। 2013/14 के बाद से ऑस्ट्रेलिया में खेले गए टेस्ट मैचों में से यह एकमात्र ऐसा मैच है जो इंग्लैंड ने ड्रॉ किया है, जबकि बाकी के सभी 16 टेस्ट मैच इंग्लैंड हार चुका है।

दोनों पारियों में इंग्लैंड ने कुल 190.1 ओवर खेले - जो एशेज युग में किसी टेस्ट मैच में उनका सबसे अधिक ओवरों का स्कोर है। उन्होंने इस साल की शुरुआत में हेडिंगली में भारत के खिलाफ खेले गए 182.4 ओवरों के स्कोर को पीछे छोड़ दिया है।

इंग्लैंड ने इस टेस्ट में 39 मेडन ओवर खेले, जो जून 2022 में स्टोक्स और मैकुलम के कप्तानी संभालने के बाद से सबसे अधिक हैं। उन्होंने इस साल की शुरुआत में लॉर्ड्स में खेले गए 27 मेडन ओवरों के स्कोर को भी पीछे छोड़ दिया है। रन चेज़ में 21 मेडन ओवर खेलना इस अवधि में किसी एक पारी में इंग्लैंड का सबसे अधिक स्कोर है।