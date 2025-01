अर्शदीप सिंह ने 2024 में ICC मेन्स T20I क्रिकेटर ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीता

Highlights अर्शदीप 2024 में टी20ई में भारत के सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज़ थे जिन्होंने सिर्फ़ 18 मैचों में 36 विकेट चटकाए उनका योगदान भारत की विश्व कप जीत में महत्वपूर्ण था

ICC Men's T20I Cricketer of the Year 2024: भारत के अर्शदीप सिंह को ICC पुरुष T20I क्रिकेटर ऑफ द ईयर चुना गया है, उन्हें 2024 में उनके असाधारण प्रदर्शन के लिए यह सम्मान दिया गया है। यह पुरस्कार भारत की सफलता में उनके महत्वपूर्ण योगदान को सम्मानित करता है, विशेष रूप से कैरिबियन और यूएसए में उनकी T20 विश्व कप जीत के दौरान।

25 वर्षीय बाएं हाथ के तेज गेंदबाज पावरप्ले और डेथ ओवर दोनों में बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए सबसे छोटे प्रारूप में सबसे भरोसेमंद गेंदबाजों में से एक बनकर उभरे हैं। 2022 में अपने अंतरराष्ट्रीय पदार्पण के बाद से, अर्शदीप ने उम्मीदें जगाई हैं और 2024 उनके लिए सफलता का साल रहा, जिसने दुनिया के शीर्ष टी20ई गेंदबाजों में से एक के रूप में उनकी स्थिति को मजबूत किया।

अर्शदीप 2024 में टी20ई में भारत के सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज़ थे, जिन्होंने सिर्फ़ 18 मैचों में 36 विकेट चटकाए। उनका योगदान भारत की विश्व कप जीत में महत्वपूर्ण था, जहाँ उन्होंने उनके गेंदबाजी आक्रमण में अहम भूमिका निभाई थी।

