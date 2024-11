Anshul Kamboj Ranji Trophy: 30.1 ओवर, 9 मेडन, 49 रन और 10 विकेट?, अंशुल कंबोज का इतिहास, छठे भारतीय खिलाड़ी

Highlights Anshul Kamboj Ranji Trophy: अंशुल कंबोज प्रथम श्रेणी क्रिकेट में एक पारी में 10 विकेट लेने वाले छठे भारतीय बने। Anshul Kamboj Ranji Trophy: 30.1 ओवर में 9 मेडन रखते हुए 49 रन देकर 10 विकेट निकाले। Anshul Kamboj Ranji Trophy: अंशुल कंबोज ने घातक स्पैल डालते हुए सभी 10 विकेट अपने नाम किए।

Anshul Kamboj Ranji Trophy: हरियाणा और केरल के बीच रणजी ट्रॉफी मैच रोहतक में खेला जा रहा है। हरियाणा के तेज गेंदबाज अंशुल कंबोज ने घातक स्पैल डालते हुए सभी 10 विकेट अपने नाम किए। करनाल के 23 साल के कंबोज ने 30.1 ओवर में 9 मेडन रखते हुए 49 रन देकर 10 विकेट निकाले। शुक्रवार को रोहतक में इतिहास रचा गया। रोहतक में हरियाणा और केरल के बीच रणजी ट्रॉफी मैच के तीसरे दिन अंशुल कंबोज प्रथम श्रेणी क्रिकेट में एक पारी में 10 विकेट लेने वाले छठे भारतीय बने।

10/20ः प्रेमांगशु चटर्जी, बंगाल बनाम असम (1956-57)-रणजी ट्रॉफी

10/46ः देबाशीष मोहंती, पूर्वी क्षेत्र बनाम दक्षिण क्षेत्र (2000-01)-दलीप ट्रॉफी

10/49ः अंशुल कंबोज, हरियाणा बनाम केरल (2024-25)-रणजी ट्रॉफी

10-74ः अनिल कुंबले, भारत बनाम पाकिस्तान (1999)-कोटला-टेस्ट मैच

10/78ः प्रदीप सुंदरम, राजस्थान बनाम विदर्भ (1985-86)-रणजी ट्रॉफी

10/78ः सुभाष गुप्ते, मुंबई बनाम पाकिस्तान कंबाइंड सर्विसेज और बहावलपुर एकादश (1954-55)।

