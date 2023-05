Amit Mishra IPL 2023: अश्विन, मलिंगा और चावला से आगे निकले मिश्रा, आईपीएल इतिहास में तीसरे सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज, यहां देखें टॉप-5 लिस्ट

Highlights कप्तान केएल राहुल को रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के खिलाफ आईपीएल के मैच के दौरान दाहिनी जांघ में चोट लगी है। राहुल को टीम फिजियो और एक साथी खिलाड़ी की मदद से मैदान से बाहर ले जाया गया। फाफ डु प्लेसी ने मार्कस स्टोइनिस की गेंद को एक्स्ट्रा कवर में खेला था।

Amit Mishra IPL 2023: लखनऊ सुपर जाइंट्स के खिलाड़ी अमित मिश्रा ने कमाल कर दिया है। मिश्रा आईपीएल के इतिहास में तीसरे सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज बन गए हैं। अब तक 172 विकेट ले चुके हैं। 160 मैच में खेलते हुए धमाल किया।

अमित मिश्रा ने सोमवार को एकाना स्टेडियम में रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के बल्लेबाज सुयश प्रभुदेसाई को आउट किया। अमित मिश्रा दिल्ली कैपिटल्स और सनराइजर्स हैदराबाद के लिए खेल चुके हैं, अब लखनऊ सुपर जायंट्स के लिए खेल रहे हैं। 2008 में उद्घाटन सत्र के बाद से आईपीएल में खेलने वाले मिश्रा के लिए यह एक शानदार यात्रा रही है।

ड्वेन ब्रावो ने चेन्नई सुपर किंग्स में जाने से पहले मुंबई इंडियंस के लिए अपना आईपीएल डेब्यू किया था। 2022 में पर्पल कैप जीतने वाले चहल 178 विकेट लेकर लिस्ट में दूसरे नंबर पर हैं। वह जल्द ही आईपीएल में तालिका में शीर्ष पर पहुंचने के लिए तैयार हैं। ब्रावो से सिर्फ 5 विकेट दूर हैं। अमित मिश्रा ने 2022 में एक भी मैच नहीं खेला।

आईपीएल में सबसे ज्यादा विकेटः

183 डी ब्रावो

178 वाई चहल

172 अमित मिश्रा*

170 एल मलिंगा/पी चावला/आर अश्विन।

केएल राहुल की जांघ की मांसपेशी में चोट, मैदान से बाहर गए

टीम इंडिया के सीनियर विकेटकीपर बल्लेबाज और लखनऊ सुपर जाइंट्स के कप्तान केएल राहुल को रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के खिलाफ आईपीएल के मैच के दौरान दाहिनी जांघ में चोट लगी है। राहुल को टीम फिजियो और एक साथी खिलाड़ी की मदद से मैदान से बाहर ले जाया गया।

उनसे चला भी नहीं जा रहा था और कुछ समय तक वह दर्द के मारे मैदान पर ही लेट गए। उन्हें दूसरे ओवर की आखिरी गेंद पर चोट लगी जब फाफ डु प्लेसी ने मार्कस स्टोइनिस की गेंद को एक्स्ट्रा कवर में खेला था। चोट की गंभीरता का अभी पता नहीं चल सका है और देखना होगा कि वह बल्लेबाजी के लिये आते हैं या नहीं।