Amit Mishra Retirement: अमित मिश्रा ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा की, 22 टेस्ट, 36 वनडे और 10 T20I मैच में 156 अंतरराष्ट्रीय विकेट

नई दिल्ली: अनुभवी लेग स्पिनर अमित मिश्रा ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा कर दी है। इस तरह उनके दो दशक से ज़्यादा लंबे पेशेवर करियर का अंत हो गया है। 42 वर्षीय मिश्रा ने अपना आखिरी अंतरराष्ट्रीय मैच 2017 में खेला था, लेकिन घरेलू क्रिकेट और आईपीएल में सक्रिय रहे, और हाल ही में 2024 में लखनऊ सुपर जायंट्स के लिए खेले।
उन्होंने भारत के लिए 22 टेस्ट, 36 वनडे और 10 टी20 अंतरराष्ट्रीय मैच खेले हैं और 156 अंतरराष्ट्रीय विकेट लिए हैं। 2008 में मोहाली में अपने टेस्ट डेब्यू पर, मिश्रा ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पांच विकेट लेकर अपनी शुरुआत की थी।
आईपीएल में, मिश्रा ने सभी फ्रेंचाइज़ी में सबसे विश्वसनीय स्पिन गेंदबाज़ों में से एक के रूप में अपनी ख्याति अर्जित की। 162 मैचों में 174 विकेट लेकर, मिश्रा प्रतियोगिता के सर्वकालिक सर्वाधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज़ों में शामिल हो गए। उनके नाम एक अनोखा रिकॉर्ड भी है, जहाँ वे तीन आईपीएल हैट्रिक लेने वाले एकमात्र गेंदबाज़ हैं, जो उन्होंने दिल्ली डेयरडेविल्स (2008), डेक्कन चार्जर्स (2011) और सनराइजर्स हैदराबाद (2013) के साथ हासिल की थी।
अपने फ़ैसले की घोषणा करते हुए, मिश्रा ने चोटों और अगली पीढ़ी के लिए जगह बनाने की इच्छा की ओर इशारा किया। उन्होंने कहा, "आज, 25 साल बाद, मैं क्रिकेट से संन्यास की घोषणा करता हूँ, एक ऐसा खेल जो मेरा पहला प्यार, मेरा शिक्षक और मेरी खुशी का सबसे बड़ा स्रोत रहा है।"
उन्होंने आगे कहा, "यह सफ़र अनगिनत भावनाओं, गर्व, कठिनाई, सीख और प्यार के पलों से भरा रहा है। मैं बीसीसीआई, हरियाणा क्रिकेट एसोसिएशन, अपने कोचों, सहयोगी स्टाफ़, सहकर्मियों और सबसे महत्वपूर्ण, प्रशंसकों का तहे दिल से आभारी हूँ, जिनके विश्वास और समर्थन ने मुझे हर कदम पर ताकत दी।"