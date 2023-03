Afghanistan vs Pakistan 2023: पहली बार अफगानिस्तान ने शीर्ष छह रैंकिंग की आईसीसी टीम के खिलाफ सीरीज जीती, एक गेंद रहते सात विकेट से हराया

Highlights अफगानिस्तान ने शुक्रवार को पाकिस्तान पर छह विकेट की यादगार जीत दर्ज की थी। तीसरा टी20 मैच सोमवार को खेला जाएगा। सात विकेट से हराकर तीन मैचों की सीरीज में 2-0 की अजेय बढ़त हासिल की।

Afghanistan vs Pakistan, 2nd T20I 2023: पाकिस्तान टीम को ज्यादा प्रयोग असफल रहा। अफगानिस्तान टीम को दोयम दर्जे की टीम मानते हुए कई बड़े खिलाड़ी को आराम दिया था।अफगानिस्तान ने मौके का फायदा उठाते हुए तीन मैचों की सीरीज पर 2-0 से कब्जा कर लिया।

अफगानिस्तान ने शुक्रवार को पाकिस्तान पर छह विकेट की यादगार जीत दर्ज की थी। तीसरा टी20 मैच सोमवार को खेला जाएगा। दूसरे टी20 मैच में अफगानिस्तान ने 7 विकेट से हराकर ऐतिहासिक जीत दर्ज की और सीरीज पर कब्जा कर लिया। पहली बार अफगानिस्तान ने पाक को हराया है।

Some interesting thoughts from the stand-in Pakistan captain on absent duo Babar Azam and Mohammad Rizwan following his side's series loss to Afghanistan 🤔 Details 👇 https://t.co/j7RIjZnbM8

अफगानिस्तान ने एक और शानदार प्रदर्शन करते हुए दूसरे ट्वेंटी20 अंतरराष्ट्रीय मैच में ‘नये लुक’ वाली पाकिस्तान टीम को एक गेंद रहते सात विकेट से हराकर तीन मैचों की सीरीज में 2-0 की अजेय बढ़त हासिल की। यह पहली बार है जब अफगानिस्तान ने शीर्ष छह रैंकिंग की एक आईसीसी टीम के खिलाफ सीरीज जीती हो।

पाकिस्तान ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी का फैसला किया लेकिन कम अनुभवी शीर्ष क्रम ने फिर निराश किया। पर उसके लिये इमाद वसीम ने 57 गेंद में नाबाद 64 रन की पारी खेली और कप्तान शादाब खान ने 32 रन बनाकर टीम को छह विकेट पर 130 रन के स्कोर तक पहुंचाया।

Afghanistan registered a thrilling victory over Pakistan in the second T20I in Sharjah to seal the series over their Asian rivals 💥#AFGvPAK | https://t.co/hpxdCGQDaqpic.twitter.com/Uk21gqAaAn