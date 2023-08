Afghanistan vs Pakistan 2023: एक गेंद पहले 1 विकेट से जीते, मैन ऑफ द मैच खान की पारी, 35 गेंद और 48 रन, सीरीज में 2-0 से आगे

Highlights अफगानिस्तान ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 50 ओवर में 5 विकेट पर 300 रन बनाए। पाकिस्तान की टीम एक गेंद शेष रहते जीत दर्ज की। 49.5 ओवर में 9 विकेट पर 302 रन बनाकर बाजी मार ली।

Afghanistan vs Pakistan, 2nd ODI 2023: रोमांच मुकाबले में पाकिस्तान ने अफगानिस्तान को एक विकेट से हराकर सीरीज में 2-0 की बढ़त ले ली। पहला मैच पाकिस्तान ने 142 रन से जीता था। तीसरा मैच 26 अगस्त को खेला जाएगा। आपको बता दें कि यह मैच श्रीलंका में खेला जा रहा है।

What a nail-biting match 😲



Pakistan hold their nerve in a final-over thriller to take an unassailable 2-0 lead in the ODI series against Afghanistan 👏



📝 #AFGvPAK: https://t.co/7adcSs5ZCupic.twitter.com/vikDL0ibcs — ICC (@ICC) August 24, 2023

प्लेयर ऑफ द मैच शादाब खान ने शानदार पारी खेली। खान ने बाजी पलट कर टीम को जीत दिलाई। खान ने रन आउट से पहले 35 गेंद में 48 रन की पारी खेली, जिसमें 3 चौके और एक छक्का शामिल है। अफगानिस्तान ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 50 ओवर में 5 विकेट पर 300 रन बनाए।

A dramatic final over finish 🤯



How Pakistan pulled off a thrilling win against Afghanistan in the second ODI ⬇️https://t.co/AJedNRkgsb — ICC (@ICC) August 25, 2023

पाकिस्तान की टीम एक गेंद शेष रहते जीत दर्ज की। 49.5 ओवर में 9 विकेट पर 302 रन बनाकर बाजी मार ली। अफगानिस्तान की ओर से रहमानुल्लाह गुरबाज़ ने 151 गेंद पर 151 रन बनाए। जिसमें 14 चौके और 3 छक्के शामिल थे। अफगानिस्तान पाकिस्तान के खिलाफ अपनी पहली वनडे जीत हासिल करने के काफी करीब था, लेकिन ऐसा हो नहीं सका।

Several records tumbled as Rahmanullah Gurbaz put on a show against Pakistan in the second ODI 💪



Read on 👇https://t.co/962UcmJMXN — ICC (@ICC) August 24, 2023

एक गेम शेष रहते हुए सीरीज 0-2 से हार गया। गुरबाज़ की शानदार पारी की अगुवाई में यह बल्ले से काफी बेहतर प्रयास था। लेकिन अंतिम ओवरों में वे मजबूत प्रदर्शन नहीं कर सके और फिर उसी चरण में गेंद के साथ फिर से बड़ी गलतियाँ कीं। अंतिम गेम शनिवार को होगा।