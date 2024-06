AFG VS IND T20 World Cup 2024: क्या प्लेइंग इलेवन में बदलाव करेंगे रोहित, अफगानिस्तान से टक्कर, जानें कब और कहां देखें लाइव स्कोरबोर्ड

Highlights Afghanistan vs India, 43rd Match, Super 8 Group 1 Live Score T20 World Cup 2024: विंडीज और अफगान ने ग्रुप सी से सुपर 8 के लिए क्वालीफाई किया। Afghanistan vs India, 43rd Match, Super 8 Group 1 Live Score T20 World Cup 2024: बांग्लादेश (शनिवार, 22 जून) और ऑस्ट्रेलिया (सोमवार, 24 जून) के खिलाफ खेलेगा। Afghanistan vs India, 43rd Match, Super 8 Group 1 Live Score T20 World Cup 2024: ग्रुप 1 का पहला सुपर 8 मैच है, जिसमें दो दिग्गज एक-दूसरे से भिड़ेंगे।

Afghanistan vs India, 43rd Match, Super 8 Group 1 Live Score T20 World Cup 2024: टीम इंडिया सुपर-8 में अफगानिस्तान से टक्कर लेने के लिए तैयार है। मैच रात आठ बजे से खेला जाएगा। अफगानिस्तान ने ग्रुप चरण में न्यूजीलैंड को मात दिया है। रोहित शर्मा इसके हल्के में नहीं लेंगे। मैच गुरुवार, 20 जून को बारबाडोस में खेला जाएगा। यह ग्रुप 1 का पहला सुपर 8 मैच है, जिसमें दो दिग्गज एक-दूसरे से भिड़ेंगे। भारत इसके बाद बांग्लादेश (शनिवार, 22 जून) और ऑस्ट्रेलिया (सोमवार, 24 जून) के खिलाफ खेलेगा। विंडीज और अफगान ने ग्रुप सी से सुपर 8 के लिए क्वालीफाई किया।

Into the Super 8s ✅



Captain Rohit Sharma speaks ahead of the Super 8s as #TeamIndia prepare for the next stage in the nets 🙌 - By @RajalArora



WATCH 🎥🔽 #T20WorldCup | @ImRo45https://t.co/EF903a1BRp — BCCI (@BCCI) June 18, 2024

Afghanistan vs India, 43rd Match, Super 8 Group 1 Live Score T20 World Cup 2024: लाइव स्ट्रीमिंग-

कब और कहाँ लाइव देखें? गुरुवार, 20 जून को सुबह 8 बजे IST से शुरू होगा। केंसिंग्टन ओवल, ब्रिजटाउन, बारबाडोस में खेला जाएगा।

लाइव टेलीकास्ट कैसे देखें? स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क पर उपलब्ध होगा।

मोबाइल पर ऑनलाइन कैसे देखें? लाइव स्ट्रीमिंग डिज्नी प्लस हॉटस्टार मोबाइल ऐप पर मुफ्त में उपलब्ध होगी।

Afghanistan vs India, 43rd Match, Super 8 Group 1 Live Score T20 World Cup 2024: टीमें-

भारत: रोहित शर्मा (कप्तान), हार्दिक पांड्या, यशस्वी जायसवाल, विराट कोहली, सूर्यकुमार यादव, ऋषभ पंत, संजू सैमसन, शिवम दुबे, रवींद्र जडेजा, अक्षर पटेल, कुलदीप यादव, युजवेंद्र चहल, अर्शदीप सिंह, जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज।

अफगानिस्तान: राशिद खान (कप्तान), रहमानुल्लाह गुरबाज, इब्राहिम जदरान, अजमतुल्लाह उमरजई, नजीबुल्लाह जदरान, मोहम्मद इशाक, मोहम्मद नबी, गुलबदीन नैब, करीम जनत, नांग्याल खारोटी, मुजीब उर रहमान, नूर अहमद, नवीन-उल-हक, फजलहक फारुकी, फरीद अहमद मलिक

अफगानिस्तान के खिलाफ टीम इंडिया की नजरें कोहली और कुलदीप पर

भारतीय टीम अफगानिस्तान के खिलाफ बृहस्पतिवार को टी20 विश्व कप के सुपर आठ चरण के पहले मुकाबले में उतरेगी तो नजरें काफी समय से खामोश पड़े विराट कोहली के बल्ले पर होगी जबकि बायें हाथ के स्पिनर कुलदीप यादव भी अंतिम एकादश में जगह बनाने को बेताब होंगे। भारतीय टीम संयोजन को लेकर काफी चर्चा हो रही है।

भारत ग्रुप चरण की टीम में कोई बदलाव नहीं करेगा या किसी विशेषज्ञ तेज गेंदबाज की जगह पिछले एक साल से अधिक समय से अपने सर्वश्रेष्ठ स्पिनर को टीम में जगह देगा। टूर्नामेंट की शुरुआत में कप्तान रोहित शर्मा ने चार हरफनमौलाओं (हार्दिक पंड्या, शिवम दुबे, अक्षर पटेल और रविंद्र जडेजा) को अंतिम एकादश में रखने पर जोर दिया था।

"Everybody wants to make a difference." 💬



India are ready for the Super Eight challenge 💪#T20WorldCuphttps://t.co/zMo4dGigOA — ICC (@ICC) June 18, 2024

न्यूयॉर्क में गेंदबाजों की मददगार पिच पर यह रणनीति भारत के लिये कारगर भी साबित हुई। इससे आठवें नंबर तक बल्लेबाजी को गहराई मिलती है और कप्तान इस संयोजन में छेड़छाड़ नहीं करना चाहेंगे। कुलदीप को टीम में लाने के लिये मोहम्मद सिराज या अर्शदीप सिंह को बाहर रखना होगा। ऐसा होने पर सिराज को बाहर रहना पड़ सकता है।

भारतीय टीम के दो अभ्यास सत्रों को देखें तो पिच से स्पिनरों को मदद मिलने के कारण कुलदीप का दावा पुख्ता होता है। केनसिंग्टन ओवल के आसपास ठंडी हवाओं से पावरप्ले में तेज गेंदबाजों को स्विंग मिलना चाहिये। भारतीय प्रशंसकों की नजरें कोहली पर लगी होंगी जो अभी तक इस टूर्नामेंट में दोहरे अंक तक नहीं पहुंचे हैं।

ICC Tournament Fantasy game introduces a special Mini League, starting from the Super Eight stage 🤩



Jump in and play now! 👇https://t.co/GQ1Z8dyhKT — ICC (@ICC) June 18, 2024

न्यूयॉर्क में वह अपनी चिर परिचित शैली से कामयाब नहीं रहे लेकिन वेस्टइंडीज में उनसे बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद है। बीच के और डैथ ओवरों में छक्के लगाने के लिये टीम में शामिल किये गए दुबे अभी तक अपनी रंगत में एक ही बार दिखे हैं। अमेरिका की पिचों पर वह खुलकर नहीं खेल सके लेकिन अब वह बड़े शॉट खेलना चाहेंगे।

भारत के स्टार टी20 बल्लेबाज सूर्यकुमार यादव ने अमेरिका के खिलाफ अपने अंदाज के विपरीत खेलकर रन बनाये। वहीं गेंदबाजी में कमाल कर रहे हार्दिक पंड्या भी रन नहीं बना सके हैं। गेंदबाजी में अर्शदीप के प्रदर्शन में मैच दर मैच निखार आया है और वह जसप्रीत बुमराह का बखूबी साथ दे रहे हैं।

Ready to shake up your #T20WorldCup fantasy? 👌



Introducing a special Mini League, starting from the Super Eight stage 😍



PLAY NOW 📲 https://t.co/3QRIv9Yzqppic.twitter.com/6O6IeqF6GT — ICC (@ICC) June 19, 2024

स्पिनरों की मददगार पिच पर अक्षर और जडेजा भी उपयोगी साबित होंगे। दूसरी ओर अफगानिस्तान टीम ग्रुप चरण के आखिरी मैच में वेस्टइंडीज से हारकर यहां पहुंची है। पहले तीन मैचों में निर्णायक साबित हुए उसके गेंदबाजों को वेस्टइंडीज के बल्लेबाजों ने उन्नीस साबित कर दिया।

Unbeaten in the Group stages, India are more than ready for the Super Eight phase 💪



More from Rohit Sharma 👉 https://t.co/YSgonr5cjX#T20WorldCuppic.twitter.com/7GroOZO1ZZ — ICC (@ICC) June 18, 2024

कप्तान राशिद खान की उम्मीदें बायें हाथ के तेज गेंदबाज फजलहक फारुकी पर टिकी होंगी, जो अब तक टूर्नामेंट में सर्वाधिक 12 विकेट ले चुके हैं। बल्लेबाजों में फॉर्म में चल रहे रहमानुल्लाह गुरबाह और इब्राहिम जदरान से अच्छे प्रदर्शन की उम्मीद होगी।

A special interaction despite a washout in Florida 🤝



✈️ Next Stop: Barbados 🏖️#TeamIndia | #T20WorldCuppic.twitter.com/0KtT5nlR1l — BCCI (@BCCI) June 17, 2024

अफगानिस्तान के कोच ट्रॉट को उम्मीद, भारत के खिलाफ किफायती गेंदबाजी करेंगे गेंदबाज

अफगानिस्तान के कोच जोनाथन ट्रॉट ने कहा कि उनकी टीम को यह सुनिश्चित करना होगा कि वे टी20 विश्व कप के सुपर आठ के अपने मुकाबले में भारत के खिलाफ दो ओवर में 60 रन नहीं लुटाएं जैसा उन्होंने यहां वेस्टइंडीज के खिलाफ अंतिम ग्रुप मैच में किया था। अफगानिस्तान को वेस्टइंडीज के खिलाफ 104 रन की करारी शिकस्त का सामना करना पड़ा।

टीम ने चौथे ओवर में 36 रन लुटाए जबकि 18वें ओवर में 24 रन बने। वेस्टइंडीज ने निकोलस पूरन की 53 गेंद पर 98 रन की पारी की मदद से 20 ओवर में पांच विकेट पर 218 रन बनाए। मैच से मिली सीख के बारे में पूछे जाने पर ट्रॉट ने कहा, ‘‘अगर हम किसी ओवर की अच्छी शुरुआत नहीं करते हैं, तो उस ओवर को जल्द समाप्त करना होगा।

आज हमने दो ओवर में 60 रन दिए और इससे मैच का रुख काफी हद तक बदल गया।’’ उन्होंने कहा, ‘‘यह खेल का हिस्सा है और हां, बल्लेबाजी से मैं निराश हूं कि हम लक्ष्य के थोड़ा और करीब नहीं पहुंच पाए।’’ एक और पहलू जिसे टीम को बेहतर ढंग से समझने की आवश्यकता होगी वह है हवा की दिशा में शॉट खेलना जिससे कि यह सुनिश्चित हो सके कि बड़े शॉट बाउंड्री के बाहर गिरें।

ट्रॉट ने कहा, ‘‘मुझे लगता है कि हमने देखा कि वेस्टइंडीज के खिलाड़ियों ने हवा का अच्छा उपयोग किया। मेरा मतलब है, हवा लंबी, अधिक लंबी सीमा रेखा की ओर थी लेकिन फिर भी शॉट आसानी से इसके पार गए। मुझे लगता है कि शायद हम थोड़ी बेहतर गेंदबाजी कर सकते थे और उन्हें दूसरी तरफ हिट करने के लिए मजबूर कर सकते थे।’’

सुपर आठ में भारत के लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं कुलदीप: फ्लेमिंग

न्यूजीलैंड के पूर्व कप्तान स्टीफन फ्लेमिंग का मानना है कि टी20 विश्व कप के सुपर 8 के चरण में वेस्टइंडीज की पिचों से टर्न मिलने की संभावना है और ऐसे में विकेट लेने की अपनी क्षमता के कारण बाएं हाथ के कलाई के स्पिनर कुलदीप यादव भारत के लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं।

भारत अभी तक टूर्नामेंट में तीन तेज गेंदबाजों जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज और अर्शदीप सिंह तथा दो स्पिनरों रविंद्र जडेजा और अक्षर पटेल के साथ मैदान में उतरा है। फ्लेमिंग ने कहा,‘‘अगर विकेटों से टर्न मिलता है जैसा कि टूर्नामेंट आगे बढ़ने के साथ उम्मीद की जा रही है, तो फिर कुलदीप इसमें विकेट लेने की अतिरिक्त क्षमता जोड़ सकते हैं।’’

उन्होंने कहा,‘‘उनके पास अभी दोनों तरह के संयोजन आजमाने का मौका है जो कि अच्छा है लेकिन खेल में आप लकीर का फकीर बनकर नहीं रह सकते जिससे कि आप परिस्थितियों का फायदा उठाने से चूक जाओ। ’’ भारत को सुपर 8 में अपना पहला मैच गुरुवार को बारबाडोस में अफगानिस्तान के खिलाफ खेलना है।

भारत अभी तक बाएं हाथ के दो स्पिनर के साथ उतरा है। इनमें अक्षर को सफलता मिली लेकिन जडेजा तीन मैच में केवल तीन ओवर ही कर पाए। आईपीएल में चेन्नई सुपर किंग्स के लंबे समय से कोच रहे फ्लेमिंग को एक ही विधा के दो खिलाड़ियों को टीम में रखने में कोई आपत्ति नहीं है।

उन्होंने कहा,‘‘मिशेल सेंटनर और जडेजा चेन्नई के लिए इसी तरह की भूमिका निभाते हैं और कुछ अवसरों पर हमारे लिए एक ही तरह के गेंदबाजों से आठ ओवर करवाना मुश्किल काम हो जाता है। वे एक ही तरह के कौशल वाले गेंदबाज हैं लेकिन उनमें भिन्नता भी है और अगर परिस्थितियों अनुकूल हों तो दोनों खतरनाक साबित हो सकते हैं।’’

फ्लेमिंग ने कहा, ‘‘इसलिए भारत उनके ऑलराउंड कौशल और गेंदबाजी कौशल के कारण उन्हें मौका दे रहा है। जडेजा परिस्थितियां अनुकूल होने पर बेहद खतरनाक साबित हो सकते हैं जैसा कि हम वर्षों से देख रहे हैं। जहां तक अक्षर का सवाल है तो वह न्यूयॉर्क जैसी कुछ अलग तरह की परिस्थितियों में आक्रमण को मजबूत बनाते हैं।’’