Afg vs Ban T20 World Cup 2024: बारिश, आंसू और खुशी!, काबुलीवाला की कहानी..., अफगानिस्तान में फैंस सड़क पर उतरे, जश्न का माहौल, देखें फोटो और वीडियो

Afghanistan vs Bangladesh T20 World Cup 2024: आखिरकार आईसीसी टी20 विश्व कप 2024 में अफगानिस्तान कर दिखाया। बारिश, आंसू और जीत की खुशी। काबुलीवाला की कहानी तरोताजा हो गई। अफगानिस्तान ने बांग्लादेश पर आठ रनों की रोमांचक जीत के साथ पहले टी20 विश्व कप सेमीफाइनल में प्रवेश किया। जीत की खुशी में खिलाड़ी मैदान पर रोने लगे और देश अफगानिस्तान में लोग सड़क पर उतरकर जश्न मनाने लगे। अफगानिस्तान ने अभियान के दौरान न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया को मात दी थी। राशिद खान ब्रिगेड ने कर दिखाया। दुनिया मुट्ठी में कर ली।

दो महीने पहले ब्रायन लारा ने अफगानिस्तान के टी20 विश्व कप सेमीफाइनल में पहुंचने की संभावना जताई थी तो कइयों को हैरानी हुई लेकिन यह करिश्मा कर दिखाने वाली टीम के कप्तान राशिद खान ने उनसे वादा किया था कि वह उनके भरोसे पर खरे उतरकर दिखायेंगे। और ऐसा ही हुआ। काबुलीवाला की कहानी वाले युद्ध से जर्जर इस देश की यह कामयाबी अब क्रिकेट की किवदंतियों का हिस्सा होगी।

अफगानिस्तान ने बांग्लादेश को आखिरी ग्रुप मैच में डकवर्थ लुईस प्रणाली से आठ विकेट पर हराकर न सिर्फ पहली बार विश्व कप के अंतिम चार में जगह बनाई बल्कि आस्ट्रेलिया जैसी दिग्गज को भी टूर्नामेंट से बाहर कर दिया। लारा ने कहा था ,‘वेस्टइंडीज, भारत और इंग्लैंड सेमीफाइनल में पहुंच सकते हैं।

𝐊𝐡𝐨𝐬𝐭 𝐚𝐭 𝐢𝐭 𝐚𝐠𝐚𝐢𝐧! 🤩 They know how to celebrate #AfghanAtalan 's heroics at the #T20WorldCup ! 👏💪 #AFGvAUS | #GloriousNationVictoriousTeam pic.twitter.com/SZQ0O1xt0Z

चौथे स्थान के लिये मेरा दाव एक डार्कहॉर्स अफगानिस्तान पर है। मैंने ग्रुपिंग देखी नहीं है, लेकिन अफगानिस्तान ने जितने विश्व कप उसने अतीत में खेले हैं, यह टीम प्रगति की राह पर है और अंतिम चार में जगह बना सकती है।’ राशिद ने सेमीफाइनल में जगह पक्की करने के बाद कहा,‘हमारे लिये सेमीफाइनल में पहुंचना सपना सच होने जैसा है।

𝐇𝐈𝐒𝐓𝐎𝐑𝐘 - 𝐀𝐅𝐆𝐇𝐀𝐍𝐈𝐒𝐓𝐀𝐍 𝐒𝐓𝐎𝐑𝐌 𝐈𝐍𝐓𝐎 𝐓𝐇𝐄 𝐒𝐄𝐌𝐈𝐄𝐒!!! 🙌#AfghanAtalan have successfully defended their total and have won the game by 8 runs (DLS) to make it to the Semi-Finals of the #T20WorldCup for the 1st time in their history. 👊🤩#AFGvBANpic.twitter.com/isn1j9zub9