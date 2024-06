Afghanistan vs Bangladesh T20 World Cup 2024: दो एशियाई देश में टक्कर, ऑस्ट्रेलिया को हराने के बाद सातवें आसमान पर अफगानिस्तान, कल सुबह 6 बजे से देखें लाइव मैच

Highlights Afghanistan vs Bangladesh, 52nd Match, Super 8 Group 1 Live Score T20 World Cup 2024: ऑस्ट्रेलिया का नेट रन रेट अफगानिस्तान से बेहतर है। Afghanistan vs Bangladesh, 52nd Match, Super 8 Group 1 Live Score T20 World Cup 2024: तो सेमीफाइनल में पहुंचने की संभावना बढ़ जाएगी। Afghanistan vs Bangladesh, 52nd Match, Super 8 Group 1 Live Score T20 World Cup 2024: पूरे टूर्नामेंट में लचर प्रदर्शन किया है और रन बनाने के लिए जूझ रहे हैं।

Afghanistan vs Bangladesh, 52nd Match, Super 8 Group 1 Live Score T20 World Cup 2024: पिछले मैच में ऑस्ट्रेलिया को हराकर उत्साह से ओतप्रोत अफगानिस्तान को बांग्लादेश के खिलाफ यहां होने वाले टी20 विश्व कप के सुपर आठ मैच में आत्ममुग्धता से बचना होगा। अफगानिस्तान ने शनिवार को ऑस्ट्रेलिया की टीम को हराकर पहली बार विश्व कप के सेमीफाइनल में पहुंचने की अपनी उम्मीदों को बरकरार रखा। बांग्लादेश के खिलाफ मैदान पर उतरने से पहले उसकी टीम हालांकि भारत की ऑस्ट्रेलिया पर जीत के लिए दुआ करेगी।

भारत की टीम इस ग्रुप से सेमीफाइनल में जगह बनाने की दौड़ में सबसे आगे है क्योंकि उसका नेट रन रेट अन्य टीमों से बेहतर है। भारत अभी ग्रुप में शीर्ष पर काबिज है। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया, अफगानिस्तान और बांग्लादेश का नंबर आता है। ऑस्ट्रेलिया का नेट रन रेट अफगानिस्तान से बेहतर है और अगर वह भारत को हरा देता है तो फिर उसकी सेमीफाइनल में पहुंचने की संभावना बढ़ जाएगी।

Afghanistan vs Bangladesh, 52nd Match, Super 8 Group 1 Live Score T20 World Cup 2024: टीम इस प्रकार हैं-

अफगानिस्तान: राशिद खान (कप्तान), रहमानुल्लाह गुरबाज़, इब्राहिम ज़द्रन, अज़मतुल्लाह उमरज़ई, नजीबुल्लाह ज़दरान, मोहम्मद इशाक, मोहम्मद नबी, गुलबदीन नैब, करीम जनत, नांग्याल खारोटी, हज़रतुल्लाह ज़ज़ई, नूर अहमद, नवीन-उल-हक, फ़ज़लहक फ़ारूकी, फ़रीद अहमद मलिक।

बांग्लादेश: तनजीद हसन, लिटन दास, नजमुल हुसैन शांतो (कप्तान), शाकिब अल हसन, तौहीद हृदॉय, महमूदुल्लाह, महेदी हसन, रिशाद हुसैन, तस्कीन अहमद, तनजीम हसन साकिब, मुस्तफिजुर रहमान, जैकर अली, तनवीर इस्लाम, शोरफुल इस्लाम, सौम्या सरकार।

भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच मैच का परिणाम कुछ भी हो, अफगानिस्तान की टीम बांग्लादेश के खिलाफ बड़ी जीत दर्ज करने की कोशिश करेगी। बांग्लादेश की टीम अभी तक अपेक्षित प्रदर्शन नहीं कर पाई है। अफगानिस्तान ने दिखा दिया है कि उसकी टीम के पास बड़ी प्रतियोगिताओं में खेलने की मानसिकता और कौशल दोनों हैं तथा अब वह जीत के लिए केवल अपने गेंदबाजों पर ही निर्भर नहीं है।

टूर्नामेंट में अभी तक सर्वाधिक रन बनाने वाले सलामी बल्लेबाज रहमानुल्लाह गुरबाज और इब्राहिम जादरान ने अपनी आक्रामक बल्लेबाजी से प्रभावित किया है और अफगानिस्तान इन दोनों से बांग्लादेश के खिलाफ भी इसी तरह के प्रदर्शन की उम्मीद करेगी। अफगानिस्तान की टीम में कई ऑलराउंडर है जिसका उन्हें यहां की परिस्थितियों में फायदा मिल रहा है।

बांग्लादेश से उसका सामना उसी मैदान पर होगा जिसमें उसने आस्ट्रेलिया को हराया था। जहां तक बांग्लादेश का सवाल है जो ऑस्ट्रेलिया और भारत से हार के कारण उसकी सेमीफाइनल में पहुंचने की संभावना लगभग समाप्त हो गई है। बांग्लादेश के बल्लेबाजों ने इस पूरे टूर्नामेंट में लचर प्रदर्शन किया है और वह रन बनाने के लिए जूझ रहे हैं।

उसकी टीम को अच्छे पावर हिटर की भी कमी खल रही है। सलामी बल्लेबाज लिटन दास और तंजीद खान के खराब प्रदर्शन से भी टीम को नुकसान हुआ है। बल्लेबाज तोहीद हृदय और लेग स्पिनर रिशाद हुसैन ने हालांकि अपने प्रदर्शन से प्रभावित किया है और टीम के अन्य खिलाड़ी उनसे प्रेरणा देने की कोशिश करेंगे।