बाबर आजम और विराट कोहली में किसे गेंदबाजी करना ज्यादा मुश्किल? जानिए राशिद खान ने क्या जवाब दिया

Highlights राशिद ने बताया बाबर आजम और विराट कोहली को गेंदबाजी करना कितना मुश्किल दोनों के खिलाफ गेंदबाजी करना मुश्किल है- राशिद खान बाबर और विराट खराब गेंद को कभी नहीं छोड़ते- राशिद खान

नई दिल्ली: अफगानिस्तान के फिरकी गेंदबाज राशिद खान दुनिया के सबसे बेहतरीन गेंदबाजों में गिने जाते हैं। राशिद ने बड़े-बड़े बल्लेबाजों को अपनी गुगली पर नचाया है। अब एशिया कप में राशिद का सामना दुनिया को दो सबसे बेहतरीन बल्लेबाजों भारत के विराट कोहली और पाकिस्तान के बाबर आजम से होगा। इसी को लेकर राशिद से पूछा गया कि बाबर आजम और विराट कोहली में से किसे गेंदबाजी करना मुश्किल है? उन्होंने इसका काफी मजेदार जवाब दिया।

राशिद ने कहा, "मेरे लिए दोनों (विराट और बाबर) को गेंदबाजी करना समान रूप से कठिन है। वे जिस तरह के बल्लेबाज हैं खराब गेंद को कभी नहीं छोड़ते। इसलिए मेरे लिए दोनों को गेंदबाजी करना मुश्किल है, लेकिन मैं चुनौती का लुत्फ उठाता हूं।"

अफगानी दिग्गज पाकिस्तानी पत्रकार सवेरा पाशा से बातचीत कर रहे थे। राशिद खान ने आगे कहा, "इस बात की कोई संभावना नहीं है कि मैं इन दोनों को ढीली गेंद डालूंगा। मैं सही क्षेत्र में गेंदबाजी करने पर ध्यान केंद्रित करूंगा, लेकिन दोनों के खिलाफ गेंदबाजी करना मुश्किल है।"

राशिद ने बताया कि विराट, बाबर और केन विलियमसन जैसे बल्लेबाजों को गेंदबाजी करने से उनकी खुद की गेंदबाजी में सुधार होता है। उन्होंने कहा, "बाबर और विराट को गेंदबाजी करना मजेदार है और इससे मुझे काफी सीखने को मिलता है। जब मैं सनराइजर्स हैदराबाद में केन विलियमसन को गेंदबाजी करता था तो हमारी काफी बातचीत होती थी। मेरी गेंदबाजी को लेकर उनके आउटपुट से मुझे बहुत मदद मिली। मैंने आईपीएल में विराट के साथ भी चर्चा की थी और बाबर के साथ भी ऐसा ही होता है।"

बता दें कि संयुक्त अरब अमीरात में हो रहे एशिया कप में राशिद, विराट और बाबर अपनी-अपनी टीमों की तरफ से खेलते दिखाई देंगे। 28 अगस्त को एशिया कप में पाकिस्तान से होने वाले महामुकाबले पर सबकी नजरें टिकी हैं। यह मैच विराट का 100वां टी-20 अंतरराष्ट्रीय मैच होगा। इसलिए किंग कोहली से भी प्रशंसकों को बहुत उम्मीद है। विराट ने पाकिस्तान के खिलाफ सात टी-20 मैच खेले हैं, जिनमें वह तीन में मैन ऑफ द मैच रहे। ऐसे में सबको उम्मीद है कि लंबे समय से खराब फार्म में चल रहे कोहली इस मैच से वापसी करेंगे और भारत को जीत दिलाएंगे। दूसरी ओर पाकिस्तानी कप्तान बाबर आजम शानदार फॉर्म में चल रहे हैं। उनके बल्ले से लगातार रन निकल रहे हैं।

28 अगस्त को पाकिस्तान से होने वाले मुकाबले के लिए टीम इंडिया जमकर तैयारी भी कर रही है। मैच से दो दिन पहले रोहित शर्मा और विराट कोहली ने खास प्रैक्टिस की। बीसीसीआई ने दोनों खिलाड़ियों की बैटिंग प्रैक्टिस का एक वीडियो शेयर किया है। इस वीडियो में दोनों खिलाड़ियों को अलग-अलग तरह की गेंदों पर बड़े शॉट खेलते देखा जा सकता है। वीडियो शेयर करते हुए बीसीसीआई ने लिखा "पाकिस्तान के खिलाफ पहले मुकाबले से पहले रोहित शर्मा और विराट कोहली ने लय हासिल की।"

🔊 Sound 🔛#TeamIndia captain @ImRo45 & @imVkohli get into the groove ahead of the first clash against Pakistan.#AsiaCup2022 | #AsiaCuppic.twitter.com/GNd8imnmM3