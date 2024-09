AFGHANISTAN odi SQUAD against South Africa: इब्राहिम बाहर और राशिद अंदर, शारजाह में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 3 मैचों की सीरीज, देखें अफगानिस्तान टीम

Highlights AFGHANISTAN odi SQUAD against South Africa: पहली बार वनडे खेलेंगे। 7 टी20 मैच खेल चुके हैं। AFGHANISTAN odi SQUAD against South Africa: अफगानिस्तान की एकदिवसीय टीम में राशिद खान की वापसी हुई है। AFGHANISTAN odi SQUAD against South Africa: मुजीब उर रहमान दाहिनी ओर की मोच से बाहर हैं।

AFGHANISTAN odi SQUAD against South Africa: दक्षिण अफ्रीका और अफगानिस्तान के बीच 3 मैचों की एकदिवसीय सीरीज खेली जाएगी। एसीबी ने गुरुवार को टीम की घोषणा कर दिया। एसीबी ने इब्राहिम जादरान को बाएं टखने में मोच के कारण शारजाह में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ आगामी तीन मैचों की सीरीज से बाहर कर दिया। अफगानिस्तान की एकदिवसीय टीम में राशिद खान की वापसी हुई है। मुजीब उर रहमान दाहिनी ओर की मोच से बाहर हैं। अफगानिस्तान के चयनकर्ताओं ने शीर्ष क्रम के बल्लेबाज अब्दुल मलिक को टीम में शामिल किया है।

AFGHANISTAN odi SQUAD against South Africa: अफगानिस्तान टीम-

हशमतुल्लाह शाहिदी (कप्तान), रहमत शाह (उपकप्तान), रहमानुल्लाह गुरबाज़ (विकेटकीपर), इकराम अलीखिल (विकेटकीपर), अब्दुल मलिक, रियाज़ हसन, दरविश रसूली, अजमतुल्लाह उमरजई, मोहम्मद नबी, गुलबदीन नैब, राशिद खान, नांग्याल खरोती, अल्लाह मोहम्मद ग़ज़नफ़र, फ़ज़ल हक फ़ारूक़ी, बिलाल सामी, नवीद ज़दरान और फ़रीद अहमद मलिक।

दरविश रसूली को टीम में शामिल किया गया है। पहली बार वनडे खेलेंगे। 7 टी20 मैच खेल चुके हैं। एसीबी के मुख्य चयनकर्ता अहमद शाह सुलेमान खिल ने कहा कि मुजीब उर रहमान अपनी चोट से उबर रहे हैं और चयन के लिए उपलब्ध नहीं हैं। राशिद खान, जो आयरलैंड के खिलाफ नहीं खेले थे। वापसी कर रहे हैं।

भारत के खिलाफ टेस्ट के लिये शरीफुल इस्लाम की जगह जाकिर अली बांग्लादेश टीम में

बांग्लादेश ने भारत के खिलाफ इस महीने के आखिर में होने वाली दो टेस्ट मैचों की सीरीज के लिए चोटिल तेज गेंदबाज शरीफुल इस्लाम की जगह विकेटकीपर बल्लेबाज जाकिर अली को टीम में शामिल किया है। शरीफुल पिछले महीने पाकिस्तान के खिलाफ पहले टेस्ट से ग्रोइन की चोट से जूझ रहे हैं। जाकिर ने बांग्लादेश के लिये 17 टी20 मैच खेले हैं। उन्होंने 49 प्रथम श्रेणी मैचों में 41 . 47 की औसत से 2862 रन बनाये हैं। दो मैचों की यह सीरीज विश्व टेस्ट चैम्पियनशिप चक्र का हिस्सा है।

बांग्लादेश टीम: नजमुल हुसैन शंटो (कप्तान), एस इस्लाम, जाकिर हसन, मोमिनुल हक, मुशफिकुर रहीम, शाकिब अली हसन, लिटन दास, मेहदी हसन मिराज, जाकिर अली, तस्कीन अहमद, हसन महमूद, नाहिद राणा, तैजुल इस्लाम, महमूदुल हसन जॉय, नईम हसन और खालिद अहमद।