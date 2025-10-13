पाकिस्तान से तनाव के बीच अफगानिस्तान क्रिकेट टीम के त्रिकोणीय श्रृंखला से हटने की संभावना, पीसीबी को होगी दिक्कत

Pakistan Cricket: पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (पीसीबी) ने वैकल्पिक योजना पर काम करना शुरू कर दिया है क्योंकि दोनों देशों के बीच सैन्य संघर्ष के बीच आगामी टी-20 त्रिकोणीय श्रृंखला में अफगानिस्तान की भागीदारी पर गंभीर संदेह पैदा हो गया है। त्रिकोणीय श्रृंखला, जिसमें श्रीलंका भी शामिल है, 17 से 29 नवंबर तक आयोजित होने वाली है।

एक सूत्र ने कहा, "पीसीबी अध्यक्ष मोहसिन नकवी ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद से एक वैकल्पिक योजना पर काम शुरू करने को कहा है क्योंकि वह चाहते हैं कि त्रिकोणीय श्रृंखला आयोजित हो।" पीसीबी ने श्रीलंका को अफ़ग़ानिस्तान और पाकिस्तान के साथ त्रिकोणीय श्रृंखला में भाग लेने से पहले 11 से 15 नवंबर के बीच तीन टी20 अंतरराष्ट्रीय मैच खेलने के लिए भी आमंत्रित किया है।

दिलचस्प बात यह है कि पाकिस्तान और श्रीलंकाई बोर्ड 1-10 जनवरी के बीच कोलंबो में जल्दबाजी में आयोजित तीन मैचों की टी-20 श्रृंखला के लिए भी बातचीत कर रहे हैं। अगर यह सीरीज़ तय हो जाती है, तो पीसीबी और क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के बीच टकराव की स्थिति ज़रूर बन जाएगी, क्योंकि क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने दिसंबर और जनवरी में होने वाले पूरे टूर्नामेंट के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) दिए जाने का आश्वासन मिलने के बाद बिग बैश लीग के लिए कुछ पाकिस्तानी खिलाड़ियों को अनुबंधित किया है।

बाबर आज़म, मोहम्मद रिज़वान, शादाब खान, शाहीन शाह अफरीदी, हसन खान, हारिस रऊफ़ और हसन अली, सभी को बिग बैश टीमों ने अनुबंधित किया है, जबकि बाबर, रिज़वान और शाहीन इस टी20 लीग में पहली बार खेलने के लिए तैयार हैं। सूत्र ने कहा, "ज़ाहिर है, अगर श्रीलंका के साथ सीरीज़ तय हो जाती है, तो या तो चयनकर्ता इन खिलाड़ियों के बिना खेलेंगे या फिर पीसीबी को उनके एनओसी की अवधि पर पुनर्विचार करना होगा, जिसका मतलब है कि क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के साथ मतभेद होगा।"

पीसीबी द्वारा हाल ही में विभिन्न लीगों के लिए खिलाड़ियों को जारी किए गए सभी एनओसी निलंबित करने की घोषणा के बाद, क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने स्थिति को सुलझाने के लिए संपर्क किया था। एक अन्य सूत्र ने बताया कि सीए अधिकारियों ने पीसीबी को बताया है कि उनकी टीमें बिग बैश लीग में पाकिस्तानी खिलाड़ियों के प्रचार अभियानों पर पहले ही लाखों खर्च कर चुकी हैं।

एमिरेट्स इंटरनेशनल लीग की डेज़र्ट वाइपर्स फ्रैंचाइज़ी ने भी इस सीज़न के लिए तीन पाकिस्तानी खिलाड़ियों के साथ अनुबंध किया है। आईसीसी विश्व टी20 कप से पहले पाकिस्तान की एकमात्र हाई-प्रोफाइल सफ़ेद गेंद की सीरीज़ जनवरी में है, जब ऑस्ट्रेलिया तीन एकदिवसीय और इतने ही टी20 अंतरराष्ट्रीय मैच खेलने के लिए देश का दौरा करेगा।