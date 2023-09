Highlights इस हार के साथ एशिया कप 2023 में अफगानिस्तान का सफर समाप्त हो गया श्रीलंका की यह लगातार 12वीं जीत है जिसमें उन्होंने विरोधी टीम के सभी दस विकट लिए हैं श्रीलंका ने अफगानिस्तान को जीत के लिए 292 रनों का लक्ष्य दिया था

Asia Cup, 2023: मंगलवार को लाहौर के गद्दाफी इंटरनेशनल स्टेडियम में खेले गए बेहद रोमांचक मुकाबले में श्रीलंका ने अफगानिस्तान को 2 रनों से हराकर अंतिम चार में जगह बनाई। इस हार के साथ एशिया कप 2023 में अफगानिस्तान का सफर समाप्त हो गया। जबकि श्रीलंका की यह लगातार 12वीं जीत है जिसमें उन्होंने विरोधी टीम के सभी दस विकट लिए हैं। अफगानिस्तान की तरफ से मध्यक्रम के बल्लेबाज कप्तान हशमतुल्लाह शाहिदी और मोहम्मद नबी ने अर्धशतकीय पारी खेलकर गेम को रोमांचक बनाया।

नबी ने अपने बल्ले से श्रीलंकाई गेंदबाजों की जमकर धुनाई की। उन्होंने 200 से ऊपर की स्ट्राइक से 32 गेंदों का सामना करते हुए 65 रनों की ताबड़तोड़ पारी खेली। इस विस्फोटक पारी में नबी ने 6 चौके और 5 छक्के लगाए। जबकि कप्तान शाहिदी ने 66 गेंदों में 59 रनों की कप्तानी पारी खेली। वहीं रहमत शाह ने भी 45 रनों का योगदान दिया। हालांकि उनकी ये कोशिश अंत में नाकाम रही।

A thriller in Lahore 😯



Sri Lanka sneak home by two runs against a spirited Afghanistan side to book a Super 4 spot in #AsiaCup2023 👊#AFGvSL | 📝: https://t.co/mGlQ6ex6uJpic.twitter.com/XDPFbc4jvd