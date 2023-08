AFG vs PAK: इतिहास में पहली बार अफगानिस्तान ने पाकिस्तान को वनडे में ऑल आउट किया

Highlights अफगानिस्तान ने पाकिस्तान को 47.1 ओवर में 201 रन ऑल आउट कर दिया पाकिस्तान की तरफ से इमाम ने सर्वाधिक 94 गेंदों में 61 रनों की पारी खेली मुजीब-उर-रहमान ने सर्वाधिक 10 ओवर में 33 रन देकर 3 विकेट चटकाए

Afghanistan vs Pakistan, 1st ODI: पहली बार अफगानिस्तान ने पाकिस्तान को वनडे में ऑल आउट किया है। उन्होंने फिरकी से विरोधियों को पूरी तरह से उलझा दिया है। इसकी शुरुआत मुजीब ने बाबर और रिजवान के शुरुआती विकेट लेकर की। शीर्ष 4 में से 3 बल्लेबाज 8 ओवर के अंदर आउट हो गए और दबाव स्पष्ट रूप से मध्य क्रम पर आ गया।

हालाँकि, इमाम उल हक ने अच्छी तरह से संकलित अर्धशतक के साथ, पांचवें विकेट के लिए 50 रन की साझेदारी के साथ पारी को पुनर्जीवित करने की कोशिश की, लेकिन स्पिनरों ने पाकिस्तान को कभी भी कठिन हालातों से उभरने नहीं दिया और पाकिस्तान को 47.1 ओवर में 201 रन ऑल आउट कर दिया।

