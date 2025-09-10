AFG vs HKG: एशिया कप के पहले मैच में अफगानिस्तान की बड़ी जीत, हांगकांग को 95 रनों से हराया

पहले बल्लेबाजी करते हुए अफगान टीम ने हांगकांग के सामने 189 रनों का लक्ष्य रखा था, जिसके बाद लक्ष्य का पीछा करते हुए हांगकांग टीम 20 ओवर में 9 विकेट खोकर 94 रन ही बना सकी और मुकाबला 95 रनों से हार गई। 

By रुस्तम राणा | Updated: September 10, 2025 00:26 IST2025-09-10T00:09:32+5:302025-09-10T00:26:50+5:30

AFG vs HK: Afghanistan's big win in the first match of Asia Cup, defeated Hong Kong by 95 runs | AFG vs HKG: एशिया कप के पहले मैच में अफगानिस्तान की बड़ी जीत, हांगकांग को 95 रनों से हराया

AFG vs HKG: एशिया कप के पहले मैच में अफगानिस्तान की बड़ी जीत, हांगकांग को 95 रनों से हराया

googleNewsNext

Asia Cup 2025: एशिया कप 2025 में अफगानिस्तान ने हांगकांग पर 94 रनों की जीत के साथ अपने अभियान की शुरुआत की है। अबू धाबी के शेख जायद स्टेडियम में खेले गए मैच में पहले बल्लेबाजी करते हुए अफगान टीम ने हांगकांग के सामने 189 रनों का लक्ष्य रखा था, जिसके बाद लक्ष्य का पीछा करते हुए हांगकांग टीम 20 ओवर में 9 विकेट खोकर 94 रन ही बना सकी और मुकाबला 95 रनों से हार गई। 

लक्ष्य का पीछा करते हुए, हांगकांग कभी भी मैच में नहीं दिखी और केवल बाबर हयात ने कुछ दमदार छक्कों से प्रभावित किया। हालांकि शुरुआत में अफगानिस्तान की टीम थोड़ी ढीली रही और उसने दो कैच छोड़े, लेकिन सामने वाली टीम से उसे कभी कोई खतरा नहीं था। अफगानिस्तान ने इस मैच को अपने गेंदबाज़ों के लिए एक अच्छे अभ्यास के रूप में लिया और उन्होंने अपने सात गेंदबाज़ों का इस्तेमाल किया। केवल राशिद और नूर ने ही अपना कोटा पूरा किया, बाकी गेंदबाज़ों ने भी योगदान दिया। टीम के लिए फजलहक फारुकी और गुलबदीन नायब ने दो-दो सफलताएं अर्जित कीं। जबकि ओमरजई, कप्तान राशिद खान और नूर अहमद के खाते में एक-एक विकेट आया। हांगकांग के लिए हयात ने सबसे अधिक 39 रनों की पारी खेली। 

इससे पहले अफगान टीम ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी चुनी और सलामी बल्लेबाज सेदिकुल्लाह अटल के 52 गेंदों में नाबाद 73 रन (6 चौके, 3 छक्के) और अजमतुल्लाह की 21 गेंदों में खेली गई 53 रनों की ताबड़तोड़ पारी की बदौलत 20 ओवर में 188-6 रनों का स्कोर खड़ा किया। नबी ने भी बल्ले से 33 रनों के महत्वूर्ण योगदान दिया। हांगकांग के लिए आयुश शुक्ला और किंचित शाह ने दो-दो विकेट लिए। 

टी20 फॉर्मेट में खेले गए एशिया कप में तीसरी सबसे बड़ी जीत है। वहीं इस मैच में 8 कैच छूटे, जो अपने आप में एक बड़ा रिकॉर्ड भी है। 

पुरुष टी20 एशिया कप में सबसे ज़्यादा जीत का अंतर

155 रन - पाकिस्तान बनाम हांगकांग, शारजाह, 2022
101 रन - भारत बनाम अफगानिस्तान, दुबई, 2022
94 रन - अफगानिस्तान बनाम हांगकांग, अबू धाबी, 2025
71 रन - यूएई बनाम ओमान, मीरपुर, 2016
66 रन - अफगानिस्तान बनाम हांगकांग, मीरपुर, 2016

2020 के बाद से पुरुष टी20 अंतरराष्ट्रीय मैच में सबसे ज़्यादा कैच छूटे

8 - ऑस्ट्रेलिया बनाम स्कॉटलैंड, ग्रोस आइलेट, 2024
8 - वेस्टइंडीज बनाम ऑस्ट्रेलिया, किंग्स्टन, 2025
8 - अफ़ग़ानिस्तान बनाम हांगकांग, अबू धाबी, 2025

Open in app
टॅग्स :Asia CupAfghanistan Cricket TeamHong Kongएशिया कपअफगानिस्तान क्रिकेट टीमहॉन्ग कॉन्ग