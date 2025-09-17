AFG vs BAN: एशिया कप में बांग्लादेश ने अफगानिस्तान को 8 विकेट से हराया, सुपर 4 की दौड़ में उम्मीदें जिंदा

इस नतीजे का मतलब है कि ग्रुप बी में श्रीलंका और बांग्लादेश के चार-चार अंक हैं, जबकि बांग्लादेश के पास एक मैच बाकी है। अफ़ग़ानिस्तान के पास दो अंक हैं, लेकिन उसे एक मैच और खेलना है।

AFG vs BAN, Asia Cup 2025: बांग्लादेश ने मंगलवार को एशिया कप 2025 के मुकाबले में अफगानिस्तान के खिलाफ घरेलू मैदान पर टी20I में जीत का लंबा इंतजार खत्म कर दिया। बांग्ला टाइगर्स ने अबू धाबी के शेख जायद स्टेडियम में 154 रनों का बचाव करते हुए आठ रनों से जीत हासिल की और सुपर 4 की दौड़ में बने रहने की उम्मीद जिंदा रखी है।

नसुम अहमद ने शानदार गेंदबाजी की और बांग्लादेश ने लक्ष्य का पीछा करते हुए अच्छी शुरुआत की। अहमद ने पहली ही गेंद पर सेदिकुल्लाह अटल को गोल्डन डक पर आउट कर दिया। बांग्ला स्पिनरों ने पूरे लक्ष्य का पीछा करते हुए अफगानिस्तान के बल्लेबाजों पर दबाव बनाए रखा।

नसुम और रिशाद हुसैन ने एक साथ बल्लेबाजी की, और लक्ष्य का पीछा करते हुए पिच धीमी होने के कारण अफगानिस्तान के बल्लेबाजों को लाइन में लगने में दिक्कत हुई। रहमानुल्लाह गुरबाज़ ने 31 गेंदों में 35 रन बनाए, लेकिन ज़रूरी ताकत नहीं जुटा पाए। अज़मतुल्लाह ओमारज़ई ने अफ़ग़ानिस्तान के खेमे में उम्मीद जगाई जब इस ऑलराउंडर ने कुछ ज़बरदस्त हिट्स लगाए। पिछले मैच में अफ़ग़ानिस्तान के लिए सबसे तेज़ टी20 अंतरराष्ट्रीय अर्धशतक लगाने वाले ओमारज़ई ने 16 गेंदों में 30 रन बनाए; हालाँकि, उनका आउट होना उनकी टीम के लिए एक बड़ा झटका था।

राशिद खान ने भी कुछ अहम शॉट लगाए। अफ़ग़ानिस्तान के कप्तान ने 11 गेंदों में एक छक्के और एक चौके की मदद से 20 रन बनाए; हालाँकि, 19वें ओवर में वह कैच आउट हो गए, जिससे मैच लगभग तय हो गया। अफगानिस्तान की पूरी टीम 20 ओवर में 146/10 रन ही बना सकी। 

बांग्लादेश ने पहले बल्लेबाजी करते हुए तन्ज़िद हसन के दमदार अर्धशतक की बदौलत 154/5 का स्कोर बनाया था, जिन्होंने इस प्रारूप में बांग्ला टाइगर्स के लिए अपना सातवाँ अर्धशतक लगाया। बांग्लादेश ने पहले 10 ओवरों में 87/1 का स्कोर बनाया था, और पिच धीमी होती दिख रही थी, इसलिए वे अपने आखिरी 10 ओवरों में केवल 67/4 का स्कोर ही बना पाए।

