AFG vs BAN: एशिया कप के बाद बांग्लादेश के साथ वनडे और टी20 सीरीज की मेजबानी करेगा अफगानिस्तान, देखें कार्यक्रम

AFG vs BAN: 28 सितंबर को होने वाले एशिया कप के समापन के बाद अफ़ग़ानिस्तान बांग्लादेश की मेज़बानी करेगा। आईसीसी वेबसाइट के अनुसार, 2026 का आईसीसी टी20 विश्व कप तेज़ी से नज़दीक आ रहा है और अफ़ग़ानिस्तान भारत और श्रीलंका में होने वाले इस बड़े टूर्नामेंट के लिए अपनी टीम बनाने की पूरी तैयारी कर रहा है। इस टूर्नामेंट में कई टी20 मैच खेले जाएँगे।

श्रृंखला की शुरुआत 2 अक्टूबर को टी20 अंतरराष्ट्रीय मैच से होगी, जिसके बाद 8 अक्टूबर से तीन मैचों की एकदिवसीय श्रृंखला शुरू होगी। अफ़ग़ानिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सीईओ नसीब खान और बीसीबी के सीईओ निज़ामुद्दीन चौधरी इस बहुप्रतीक्षित श्रृंखला और दोनों देशों के बीच संबंधों को मज़बूत करने के लिए उत्सुक हैं।

नसीब खान ने कहा, "हमें इस बहुप्रतीक्षित श्रृंखला में बांग्लादेश की मेज़बानी करने पर गर्व है। यह दौरा हमारी साझेदारी की मज़बूती और तटस्थ स्थानों पर भी विश्व स्तरीय क्रिकेट अनुभव प्रदान करने की हमारी संयुक्त प्रतिबद्धता को दर्शाता है। प्रशंसक रोमांचक मैचों और शीर्ष-स्तरीय प्रतिस्पर्धा का बेसब्री से इंतज़ार कर सकते हैं।"

बीसीबी के सीईओ निज़ामुद्दीन चौधरी ने कहा, "हम यूएई में अफ़ग़ानिस्तान के साथ होने वाली एक प्रतिस्पर्धी और रोमांचक सीमित ओवरों की सीरीज़ के लिए उत्सुक हैं। यह दौरा न केवल एशिया कप के बाद मूल्यवान प्रतिस्पर्धा प्रस्तुत करता है, बल्कि हमारे दोनों क्रिकेट बोर्डों के बीच आपसी सम्मान और मज़बूत संबंधों को भी दर्शाता है।"

यूएई और पाकिस्तान के खिलाफ आगामी त्रिकोणीय सीरीज़ इस साल अफ़ग़ानिस्तान की पहली टी20 सीरीज़ होगी, जबकि श्रीलंका और पाकिस्तान के खिलाफ अपनी सफल टी20 सीरीज़ के बाद, बांग्लादेश तीन मैचों की टी20 सीरीज़ में नीदरलैंड से भिड़ेगा।

अफ़ग़ानिस्तान ने अब तक 19 एकदिवसीय मैचों में बांग्लादेश का सामना किया है और आठ जीते हैं जबकि टाइगर्स 11 बार विजयी रहे हैं। टी20 मैचों में समीकरण बदल जाता है, जहाँ अफ़ग़ानिस्तान ने 12 में से सात मैच जीते हैं।

बांग्लादेश के खिलाफ अफ़ग़ानिस्तान का सफ़ेद गेंद वाला कार्यक्रम:

पहला टी20 मैच: गुरुवार, 2 अक्टूबर - यूएई

दूसरा टी20 मैच: शुक्रवार, 3 अक्टूबर - यूएई

तीसरा टी20 मैच: रविवार, 5 अक्टूबर - यूएई

पहला वनडे मैच: बुधवार, 8 अक्टूबर - यूएई

दूसरा वनडे मैच: शनिवार, 11 अक्टूबर - यूएई

तीसरा वनडे मैच: गुरुवार, 14 अक्टूबर - यूएई