AFG vs BAN, 3rd T20I: सैफ हसन की बदौलत बांग्लादेश ने अफगानिस्तान पर 3-0 से सीरीज जीती

AFG vs BAN, 3rd T20I: शारजाह में खेले गए अंतिम मैच में बांग्लादेश ने 144 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए छह विकेट और दो ओवर शेष रहते अफ़ग़ानिस्तान को 3-0 से हराकर टी20 सीरीज़ में 3-0 की शानदार जीत हासिल की। ​​मोहम्मद सैफुद्दीन ने अनुशासित गेंदबाज़ी की अगुवाई करते हुए 15 रन देकर 3 विकेट लिए और अफ़ग़ानिस्तान को 9 विकेट पर 143 रनों पर रोक दिया।

इसके बाद सलामी बल्लेबाज़ सैफ हसन ने 38 गेंदों पर नाबाद 64 रनों की पारी खेलकर जीत सुनिश्चित की और बांग्लादेश को चौथी बार टी20 सीरीज़ में क्लीन स्वीप करने का मौका दिया। पूरी सीरीज़ में चले आ रहे अपने अंदाज़ को दोहराते हुए, बांग्लादेश ने एक बार फिर लक्ष्य का सफलतापूर्वक पीछा किया। सैफ ने अपनी शानदार फॉर्म जारी रखते हुए सात छक्के और दो चौके जड़े, जिसमें स्विंग, फ्लिक और स्वीप की भरमार शामिल थी, और अपना चौथा टी20 अंतरराष्ट्रीय अर्धशतक जड़ा।

बीच के ओवरों में बांग्लादेश ने कुछ विकेट गंवाए, लेकिन नूरुल हसन ने संयम से विजयी रन बनाकर जीत सुनिश्चित की। बल्लेबाजी के लिए भेजे जाने के बाद अफ़ग़ानिस्तान को शीर्ष क्रम में संघर्ष करना पड़ा। रहमानुल्लाह गुरबाज़ को सलामी बल्लेबाज़ के रूप में वापस लाने और सेदिकुल्लाह अटल को तीसरे नंबर पर भेजने के बावजूद, टीम की पावरप्ले की समस्याएँ बरकरार रहीं।

पहले दो मैचों में 33 और 35 रन बनाने के बाद, यह जोड़ी पहले छह ओवरों में केवल 39 रन ही बना पाई। इब्राहिम ज़दरान और गुरबाज़ दोनों जल्दी आउट हो गए, और वफ़ीउल्लाह तराखिल भी पावरप्ले में आउट हो गए, जिससे अफ़ग़ानिस्तान दबाव में आ गया।

बीच के ओवरों में ज़्यादा राहत नहीं मिली। रिशाद हुसैन ने 16 रनों का एक महंगा ओवर फेंका, जबकि सैफुद्दीन ने तराखिल और अटल दोनों को आउट किया। रिशाद और नसुम अहमद की फिरकी ने अज़मतुल्लाह उमरज़ई और मोहम्मद नबी को आउट करके पारी को और भी ज़्यादा धीमा कर दिया। तंज़ीम हसन साकिब ने लगातार दो गेंदों पर राशिद खान और अब्दुल्ला अहमदी को आउट करके अफ़ग़ानिस्तान का स्कोर 8 विकेट पर 98 रन कर दिया।

दरवेश रसूली और मुजीब उर रहमान के बीच अंत में हुई 34 रनों की साझेदारी ने उन्हें 143 के मामूली स्कोर तक पहुँचाया। लक्ष्य का पीछा करते हुए, बांग्लादेश ने मुजीब और उमरज़ई के खिलाफ़ सतर्कता से शुरुआत की। परवेज़ हुसैन इमोन 16 गेंदों पर सिर्फ़ 14 रन ही बना पाए, इससे पहले मुजीब ने उन्हें आउट कर दिया।

इसके बाद सैफ हसन ने एक चौका और एक छक्का लगाकर पारी को गति दी। बशीर अहमद महंगे साबित हुए, उन्होंने अपने पहले ओवर में 10 रन दिए, और दूसरे ओवर में तो और भी महंगे, जिससे पावरप्ले में बांग्लादेश का स्कोर 47 रन तक पहुँच गया। सैफ और तनजीद हसन दोनों ने रन आउट किया और इस जोड़ी ने बांग्लादेश को मध्यांतर तक 1 विकेट पर 79 रन तक पहुंचा दिया।

ड्रिंक्स ब्रेक के तुरंत बाद तन्ज़िद का विकेट लेकर अफ़ग़ानिस्तान ने जीत हासिल की, लेकिन सैफ़ की साहसिक बल्लेबाज़ी ने मैच को बांग्लादेश के पक्ष में ही रहने दिया। उन्होंने बशीर अहमद के अगले ओवर में 22 रन लुटाकर बांग्लादेश का स्कोर 100 के पार पहुँचाया, जबकि मुजीब ने आखिरी क्षणों में दो विकेट चटकाकर, जिसमें शमीम हुसैन का शून्य पर आउट होना भी शामिल था, लक्ष्य का पीछा जारी रखा।

हालांकि, सैफ़ हसन के लगातार दबदबे ने अफ़ग़ानिस्तान को वापसी का कोई मौका नहीं दिया। लगातार दो छक्कों की मदद से उन्होंने सिर्फ़ 17 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा किया, और नूरुल हसन के साथ मिलकर उन्होंने अहमदज़ई की गेंद पर दो और छक्के जड़कर बांग्लादेश को ऐतिहासिक सीरीज़ क्लीन स्वीप करने का मौका दिया।

