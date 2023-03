Abu Dhabi T10 League 2023: अबुधाबी टी10 लीग का सातवां सत्र 28 नवंबर से नौ दिसंबर के बीच,  पिछले साल डेक्कन ग्लैडिएटर्स ने लगातार दूसरी बार खिताब जीता था

Highlights डेक्कन ग्लैडिएटर्स ने लगातार दूसरी बार खिताब जीता था। अगला सत्र भी ऐसा ही शानदार रहने की उम्मीद है। घरेलू तथा अंतरराष्ट्रीय दर्शकों के लिये यह काफी रोमांचक टूर्नामेंट रहा।

Abu Dhabi T10 League 2023: अबुधाबी टी10 लीग का सातवां सत्र यहां 28 नवंबर से नौ दिसंबर के बीच शेख जायेद स्टेडियम पर खेला जायेगा। पिछले साल डेक्कन ग्लैडिएटर्स ने लगातार दूसरी बार खिताब जीता था।

ABU DHABI… Get ready for Season 7! 🚨💥 Cricket’s Fastest Format returns to the UAE capital from 28 November - 9 December 2023! 🏏🇦🇪 #AbuDhabiT10 #CricketsFastestFormat #InAbuDhabi pic.twitter.com/1BTALYQDY0

अबुधाबी क्रिकेट एंड स्पोटर्स हब के सीईओ मैट बाउचर ने यहां जारी एक बयान में कहा ,‘पिछले सत्र में बेहतरीन खिलाड़ियों ने भाग लिया और घरेलू तथा अंतरराष्ट्रीय दर्शकों के लिये यह काफी रोमांचक टूर्नामेंट रहा। हम आगे भी विश्व क्रिकेट को शानदार क्रिकेट की सौगात देते रहेंगे।’

The seventh edition of the Abu Dhabi T10 league is to be held from November 28th - December 9th, 2023#AbuDhabiT10 | #CricketTwitterpic.twitter.com/LqyGFmWDfV