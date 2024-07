Abhishek Sharma Shubman Gill bat: 47 गेंद पर 100 रन की तूफानी पारी, इस खिलाड़ी के बल्ले से मचा दी तबाही, खुल गया राज

Highlights Abhishek Sharma Shubman Gill bat: भारत ने मैच 100 रन से जीता। Abhishek Sharma Shubman Gill bat: सीरीज 1-1 से बराबर की। Abhishek Sharma Shubman Gill bat: अभिषेक ने गिल का विशेष आभार व्यक्त किया।

Abhishek Sharma Shubman Gill bat: अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में अपने पदार्पण मैच में शून्य पर आउट होने के बाद भारत के युवा बल्लेबाज अभिषेक शर्मा ने जिंबॉब्वे के खिलाफ दूसरे टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट मैच में जिस बल्ले से शतक जड़ा, वह उन्होंने कप्तान शुभमन गिल से लिया था, जो जूनियर क्रिकेट के दिनों की तरह यहां भी उनके लिए शुभ साबित हुआ। अभिषेक ने 47 गेंद पर 100 रन की तूफानी पारी खेली जिससे भारत ने यह मैच 100 रन से जीत कर तीन मैच की सीरीज 1-1 से बराबर की। अभिषेक ने मैच के बाद गिल का विशेष आभार व्यक्त किया।

Two extremely special phone 📱 calls, one memorable bat-story 👌 & a first 💯 in international cricket!



𝗗𝗢 𝗡𝗢𝗧 𝗠𝗜𝗦𝗦!



A Hundred Special, ft. Abhishek Sharma 👏 👏 - By @ameyatilak



WATCH 🎥 🔽 #TeamIndia | #ZIMvIND | @IamAbhiSharma4pic.twitter.com/0tfBXgfru9 — BCCI (@BCCI) July 8, 2024

उन्होंने कहा,‘‘शुभमन का विशेष आभार जो उन्होंने सही समय पर मुझे अपना बल्ला दिया। मेरे लिए और टीम के लिए इस पारी की सख्त जरूरत थी।’’ अभिषेक ने कहा,‘‘ऐसा अंडर-14 के दिनों से हो रहा है। मैं जब भी उनके बल्ले से खेला मैंने अच्छा प्रदर्शन किया और आज भी ऐसा हुआ।’’

For his maiden 💯 in his second T20I, Abhishek Sharma receives the Player of the Match 🏆#TeamIndia win by 100 runs and level the series 1️⃣ - 1️⃣



Scorecard ▶️ https://t.co/yO8XjNqmgW#TeamIndia | #ZIMvIND | @IamAbhiSharma4pic.twitter.com/b72Y9LaAiq — BCCI (@BCCI) July 7, 2024

उन्होंने चुटकी लेते हुए कहा,‘‘ मैं केवल उनके बल्ले से खेला जो मुझे काफी मिन्नत करने के बाद मिला। वह अपना बल्ला आसानी से नहीं देते हैं। जब मुझे लगता है कि वापसी के लिए मुझे उनके बल्ले से खेलना होगा, तब यह मेरे लिए अंतिम विकल्प की तरह होता है।’’