IND A vs AUS A: ऑस्ट्रेलिया ए के खिलाफ अभिषेक शर्मा पहली ही गेंद पर हुए गोल्डन डक

अभिषेक शर्मा ने कानपुर के ग्रीन पार्क स्टेडियम में ऑस्ट्रेलिया ए के खिलाफ चल रहे दूसरे अनौपचारिक वनडे में भारत ए के लिए पारी की शुरुआत की, लेकिन गोल्डन डक पर आउट हो गए।

By रुस्तम राणा | Updated: October 3, 2025 18:06 IST2025-10-03T18:06:05+5:302025-10-03T18:06:05+5:30

IND A vs AUS A, Unofficial ODI: विश्व के नंबर 1 टी20 बल्लेबाज अभिषेक शर्मा ने कानपुर के ग्रीन पार्क स्टेडियम में ऑस्ट्रेलिया ए के खिलाफ चल रहे दूसरे अनौपचारिक वनडे में भारत ए के लिए पारी की शुरुआत की, लेकिन गोल्डन डक पर आउट हो गए। जैक एडवर्ड्स द्वारा फेंके गए दूसरे ओवर की पहली गेंद पर उन्हें पवेलियन वापस भेज दिया गया। 

भारत ए के कप्तान श्रेयस अय्यर द्वारा टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने के फैसले के बाद विल सदरलैंड ने उनका कैच लपका। एशिया कप 2025 में अपनी बल्लेबाजी से प्रभावित करने के बाद भारतीय प्रशंसकों को अभिषेक से काफी उम्मीदें थीं, लेकिन 50 ओवर के मैच में वह उम्मीदों पर खरे नहीं उतर पाए।

अभिषेक के बाद उनके सलामी जोड़ीदार प्रभसिमरन सिंह भी दूसरे अनऑफिशियल वनडे में बल्ले से कुछ खास कमाल नहीं कर पाए। तीसरे ओवर की दूसरी गेंद पर सदरलैंड ने उन्हें 10 गेंदों में 1 रन पर पवेलियन भेज दिया। प्रभसिमरन का कैच लपका।

भारत ए के कप्तान श्रेयस अय्यर चौथे नंबर पर बल्लेबाजी करने उतरे, लेकिन मौजूदा मैच में वह भी बल्ले से कुछ खास कमाल नहीं दिखा पाए। 1 अक्टूबर को सीरीज़ के पहले मैच में 83 गेंदों पर 110 रन बनाने वाले अय्यर 13 गेंदों पर केवल 8 रन ही बना पाए।

अय्यर छठे ओवर की तीसरी गेंद पर जैक एडवर्ड्स की गेंद पर बोल्ड हो गए। एशिया कप 2025 में भारतीय टीम का हिस्सा रहे तिलक वर्मा, हर्षित राणा और अर्शदीप सिंह भी ग्रीन पार्क स्टेडियम में दूसरे अनौपचारिक वनडे में खेल रहे हैं।

तिलक ने रविवार, 28 सितंबर को दुबई में एशिया कप 2025 के फाइनल में भारत के लिए 69 रन बनाए थे और वह शुक्रवार को भी बड़े रन बनाकर भारत ए को 5.3 ओवर में 17/3 के स्कोर से वापसी करने और बड़ा स्कोर बनाने में मदद करना चाहेंगे।

टीमें इस प्रकार हैं- 

भारत ए: अभिषेक शर्मा, प्रभसिमरन सिंह (विकेटकीपर), श्रेयस अय्यर (कप्तान), तिलक वर्मा, रियान पराग, निशांत सिंधु, सूर्यांश शेडगे, हर्षित राणा, युद्धवीर सिंह चरक, रवि बिश्नोई, अर्शदीप सिंह

ऑस्ट्रेलिया ए: मैकेंजी हार्वे, जेक फ्रेजर-मैकगर्क (विकेटकीपर), लैचलान हर्न, कूपर कोनोली, जैक एडवर्ड्स (सी), लैचलान शॉ, हैरी डिक्सन, लियाम स्कॉट, विल सदरलैंड, सैम इलियट, तनवीर संघा
 

