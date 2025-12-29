अभिषेक शर्मा ने VHT में शानदार प्रदर्शन से वनडे टीम में सिलेक्शन के लिए अपनी दावेदारी मज़बूत की; लगाए 45 छक्के, नेट्स में 40 मिनट तक की बॉलिंग

अभी तक अभिषेक शर्मा ने वनडे डेब्यू का मौका नहीं मिला है, ऐसे में यह घरेलू टूर्नामेंट उनकी काबिलियत दिखाने और सिलेक्शन के लिए अपनी दावेदारी मज़बूत करने का एक सही मौका साबित हो सकता है।

By रुस्तम राणा | Updated: December 29, 2025

नई दिल्ली: भारत के T20I बैटिंग सेंसेशन अभिषेक शर्मा आने वाली विजय हजारे ट्रॉफी में एक मज़बूत छाप छोड़ने के लिए तैयार दिख रहे हैं, जिसकी झलक रविवार को पंजाब के ट्रेनिंग सेशन के दौरान देखने को मिली। शॉर्टेस्ट फॉर्मेट में पहले से ही एक जाना-माना नाम, ICC T20I बैटिंग रैंकिंग में टॉप पर पहुंचने से उनका असर साफ़ दिखता है, अभिषेक अब 50-ओवर के गेम में भी अपनी पहचान बनाने पर नज़र रखे हुए हैं। 

अभी तक उन्हें वनडे डेब्यू का मौका नहीं मिला है, ऐसे में यह घरेलू टूर्नामेंट उनकी काबिलियत दिखाने और सिलेक्शन के लिए अपनी दावेदारी मज़बूत करने का एक सही मौका साबित हो सकता है। एक PTI रिपोर्ट में रविवार को पंजाब के ट्रेनिंग सेशन के एक दिलचस्प पल के बारे में बताया गया, जब अभिषेक बैटिंग करने आए और उन्होंने अपने टीममेट गौरव चौधरी से कैजुअली एक सवाल पूछा, जिससे उनकी सोच का पता चलता है, और क्रीज पर उनके इरादे और क्रिएटिव अप्रोच का भी इशारा मिलता है।

उसने एक काल्पनिक फील्ड प्लेसमेंट के बारे में पूछते हुए कहा, "फील्ड क्या है?" लंबे ऑफ-स्पिनर ने तुरंत जवाब दिया: "मिड-ऑफ सिंगल बचाने के लिए रखा है।" उसके बाद उस धाकड़ बल्लेबाज ने लगभग एक घंटे तक बल्लेबाजी की, और यह उसके लिए रोज़ की बात थी - बड़े शॉट मारना और गेंदों को डिफेंड करने का कोई मूड नहीं, जैसा कि रिपोर्ट में बताया गया है कि उसने अनंतम क्रिकेट ग्राउंड पर लगभग 45 छक्के मारे।

यह स्पिन पर फोकस वाला वर्कआउट बन गया, जिसमें अभिषेक ने ऐसी पिच पर सिर्फ ऑफ-स्पिनर, लेग-स्पिनर और लेफ्ट-आर्म ऑर्थोडॉक्स गेंदबाजों का सामना करना चुना, जिस पर गेंद तेज़ी से घूम रही थी और सही लेंथ पर गेंद डालने वालों को काफी टर्न मिल रहा था। अभिषेक ने नेट्स में भी गेंदबाज़ी की और लगभग 40 मिनट तक लेफ्ट-आर्म स्पिन बॉलिंग की।

BCCI ने अभी तक न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे टीम की घोषणा नहीं की 

बाएं हाथ के ओपनर को न्यूजीलैंड के खिलाफ T20I सीरीज़ और T20 वर्ल्ड कप के लिए भारत की टीम में शामिल किया गया है, जबकि BCCI ने अभी तक वनडे टीम की घोषणा नहीं की है। इससे अभिषेक के पास विजय हजारे ट्रॉफी में अच्छे प्रदर्शन के ज़रिए सेलेक्टर्स की योजनाओं में जगह बनाने का बहुत कम मौका बचा है। हालांकि, यह काम मुश्किल लग रहा है। शुभमन गिल और रोहित शर्मा ने लगातार अच्छे प्रदर्शन से ओपनिंग स्लॉट पक्के कर लिए हैं, जबकि यशस्वी जायसवाल ने हाल ही में चोटिल गिल की जगह खेलते हुए दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ शतक बनाकर अपना दावा मज़बूत किया है।

