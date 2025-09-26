IND vs SL: अभिषेक शर्मा एशिया कप 2025 में ये शानदार उपलब्धि हासिल करने वाले पहले बल्लेबाज बने

अभिषेक शर्मा, जिन्होंने एक और अर्धशतक बनाया, टी20 एशिया कप के एक संस्करण में 300 से अधिक रन बनाने वाले पहले खिलाड़ी बन गए। 

IND vs SL: भारतीय क्रिकेट टीम के बल्लेबाज अभिषेक शर्मा ने शुक्रवार को श्रीलंका के खिलाफ एशिया कप 2025 के सुपर 4 मुकाबले के दौरान एक अनोखी उपलब्धि हासिल करते हुए अपना शानदार फॉर्म जारी रखा। अभिषेक, जिन्होंने एक और अर्धशतक बनाया, टी20 एशिया कप के एक संस्करण में 300 से अधिक रन बनाने वाले पहले खिलाड़ी बन गए। 

इससे पहले यह रिकॉर्ड पाकिस्तान के मोहम्मद रिजवान के नाम था जिन्होंने 2022 में 281 रन बनाए थे। विराट कोहली और अफगानिस्तान के इब्राहिम जादरान 196 रनों के साथ संयुक्त रूप से तीसरे स्थान पर हैं। यह अभिषेक का टी20आई में लगातार सातवां 30 से अधिक का स्कोर भी था - रिजवान और भारत के स्टार बल्लेबाज रोहित शर्मा के साथ खेल के सबसे छोटे प्रारूप में संयुक्त रूप से सर्वाधिक।

 यह अर्धशतक इस युवा खिलाड़ी के लिए अतिरिक्त विशेष था क्योंकि यह छठी बार था जब उन्होंने 25 या उससे कम गेंदों में अर्धशतक लगाया। इस मुकाबले में अभिषेक की पारी 61 रन पर समाप्त हुई जब उन्हें चरिथ असलांका ने आउट किया। अपनी अर्धशतकीय पारी में शर्मा ने 8 चौके और 2 छक्के लगाए और उन्होंने कुल 31 गेंदों का सामना किया। 

