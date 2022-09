Aaron Finch Australia vs New Zealand 2022: जीत के साथ वनडे क्रिकेट को अलविदा, 146 मैच, 5406 रन, 17 शतक और 30 फिफ्टी

Highlights अगले महीने टी20ई विश्व कप टीम की कप्तानी करना जारी रखेंगे। वनडे में 5406 रन बनाए और उनका औसत लगभग 40 रन प्रति पारी रहा। 17 शतक भी जमाए और 30 अर्धशतक हैं।

Aaron Finch Australia vs New Zealand 2022: सब कुछ आरोन फिंच के हिसाब से खत्म हुआ। फिंच ने वनडे करियर का अंत विजयी मैच से किया। हर खिलाड़ी को ऐसा मौका नहीं मिलता है।ऑस्ट्रेलिया ने न्यूजीलैंड के खिलाफ 3-0 से क्लीन स्वीप किया। एक कप्तान को अंतिम मैच में और क्या चाहिए...

Steve Smith led the way with the bat before Australia's bowlers showed their class again to make it a clean sweep in Cairns!#AUSvNZ | @joshschon — cricket.com.au (@cricketcomau) September 11, 2022

ऑस्ट्रेलिया के कप्तान आरोन फिंच ने न्यूजीलैंड के खिलाफ रविवार को केर्न्स में आखिरी वनडे खेलने उतरे। हालांकि अंतिम मैच में कुछ खास नहीं कर सके और 5 रन बनाकर बोल्ड हो गए। वह अगले महीने टी20ई विश्व कप टीम की कप्तानी करना जारी रखेंगे।

Now Santner is on his way for 30 and it's a tough ask for NZ, needing 38 off 22 with just two wickets in hand #AUSvNZ — cricket.com.au (@cricketcomau) September 11, 2022

क्रिकेट जगत के सबसे विस्फोटक सलामी बल्लेबाजों में से एक फिंच ने वनडे में 5406 रन बनाए और उनका औसत लगभग 40 रन प्रति पारी रहा। उन्होंने इस प्रारूप में 17 शतक भी जमाए और 30 अर्धशतक हैं। उन्होंने 54 मैचों में ऑस्ट्रेलिया की कप्तानी की। फिंच के इस फैसले के बाद ऑस्ट्रेलिया को अगले साल भारत में होने वाले विश्वकप से पूर्व नया कप्तान तलाशना होगा।

पैंतीस वर्षीय फिंच पिछले कुछ समय से खराब फॉर्म में चल रहे हैं। उन्होंने जून में श्रीलंका के खिलाफ वनडे में 62 रन बनाने के बाद केवल 3.7 रन प्रति पारी की औसत से रन बनाए हैं। इनमें से तीन पारियों में वह खाता खोलने में भी नाकाम रहे। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने कहा की फिंच टी20 में ऑस्ट्रेलिया के कप्तान बने रहेंगे और टीम उनकी अगुवाई में ही अक्टूबर-नवंबर में होने वाले टी20 विश्व कप में भाग लेगी।

अपने करियर में कुल 146 वनडे खेलने वाले फिंच ने कहा, ‘‘यह शानदार सफर रहा जिसमें कुछ बहुत अच्छी यादें जुड़ी हुई हैं। मैं भाग्यशाली रहा जो मैं एक बेहतरीन वनडे टीम का हिस्सा रहा।’ उन्होंने कहा,‘‘ अब समय नए कप्तान को जिम्मेदारी सौंपने का है ताकि वह टीम को अगले विश्वकप के लिए तैयार कर सके। मैं उन सभी का आभार व्यक्त करता हूं जिन्होंने इस सफर में मेरी मदद की।’’

फिंच ने 17 शतक बनाए। जो रिकी पोंटिंग (29), डेविड वार्नर (18) और मार्क वॉ (18) के बाद एक ऑस्ट्रेलियाई द्वारा सर्वोच्च है। उन्होंने 54 एकदिवसीय मैचों में ऑस्ट्रेलिया की कप्तानी की और उनमें से 30 में जीत हासिल की। फिंच ने 2013 में एमसीजी में श्रीलंका के खिलाफ पदार्पण किया और उस वर्ष के अंत में स्कॉटलैंड के खिलाफ अपना पहला शतक बनाया, जब उन्होंने 148 रन बनाए।

The end of an era.



Aaron Finch walks off to a standing ovation 👏👏#AUSvNZpic.twitter.com/gi1W6fwBpb — cricket.com.au (@cricketcomau) September 11, 2022

उनका करियर का सर्वश्रेष्ठ 153 रन मार्च 2019 में शारजाह में पाकिस्तान के खिलाफ आया था। उन्होंने 2019 में 1141 रन बनाते हुए चार शतक बनाए। वह पाकिस्तान (49.16 औसत, दो शतक), इंग्लैंड (48.35, सात शतक) और भारत (48.66, चार शतक) बनाए हैं। फिंच को 2014 में T20I कप्तान नामित किया गया था।