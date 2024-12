4th Test Border-Gavaskar series: आखिर सीन और ब्यु को कब मिलेगा मौका?, 32 साल के एबट ने 56 अंतरराष्ट्रीय मैच खेले, 31 वर्षीय वेबस्टर घरेलू क्रिकेट में खेल चुके हैं 93 मैच

Highlights 93 मैच में 5297 रन बनाने के अलावा 148 विकेट चटकाए हैं। टीम को लगता है कि मिचेल मार्श थोड़े बेहतर हो सकते हैं। कल खेलने का मौका मिलेगा?

4th Test Border-Gavaskar series: सीन एबट और ब्यु वेबस्टर एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। दोनों ऑस्ट्रेलिया की टेस्ट एकादश में चयन के करीब पहुंचकर बार-बार चूक जाते हैं। इन दोनों क्रिकेटरों को राष्ट्रीय टीम के साथ जुड़ने के लिए बुलाया जाता है, वे नेट अभ्यास में हिस्सा लेते हैं और फिर घरेलू प्रतिबद्धताओं के लिए वापस जाते हैं। इन्हें फिर वापस बुलाया जाता है और इनके ‘बैगी ग्रीन’ (ऑस्ट्रेलिया की टेस्ट कैप) पहनने की उम्मीद बनती है लेकिन ऐसा नहीं हो पाता। एक दशक पहले सीमित ओवरों के प्रारूप में पदार्पण करने के बाद से 32 साल के एबट ने 56 अंतरराष्ट्रीय मैच खेले हैं लेकिन उन्हें अब भी सफेद कपड़े पहनकर खेलने और लाल कूकाबुरा हाथ में थामने का इंतजार है। दूसरी तरफ 31 वर्षीय वेबस्टर घरेलू क्रिकेट के दिग्गज हैं जिन्होंने 93 मैच में 5297 रन बनाने के अलावा 148 विकेट चटकाए हैं।

