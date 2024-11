Shocking Video: छत्रपति संभाजीनगर में मैच के दौरान 35 वर्षीय क्रिकेटर मैदान पर गिरा, हृदयाघात से हुई मौत

Shocking Video: गुरुवार को छत्रपति संभाजीनगर में खेले गए मैच के दौरान इमरान पटेल नामक एक क्रिकेटर के मैदान पर गिर जाने की दुखद घटना कैमरे में कैद हो गई। मैच का दर्शकों के लिए सीधा प्रसारण किया जा रहा था, अंपायरों द्वारा उसे मैदान से बाहर जाने की अनुमति दिए जाने के बाद इमरान मैदान पर गिर पड़ा और बाद में उसकी मौत हो गई।

सलामी बल्लेबाज के तौर पर बल्लेबाजी करने उतरे इमरान ने सीने और हाथ में दर्द की शिकायत की, जिसके बाद डगआउट से कुछ सदस्य उन्हें देखने आए। अंपायरों ने उन्हें मैदान से बाहर जाने की अनुमति दे दी, लेकिन 35 वर्षीय इमरान जमीन पर गिर पड़े, जबकि सभी लोग उनकी मदद के लिए दौड़े। इमरान को तुरंत अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया।

मैच का हिस्सा रहे नसीर खान नामक एक अन्य क्रिकेटर ने खुलासा किया कि इस घटना ने उन्हें झकझोर कर रख दिया, जबकि इमरान की हालत अच्छी थी। नसीर ने टाइम्स ऑफ इंडिया को बताया, "उनका कोई मेडिकल कंडीशन का इतिहास नहीं था। वे अच्छी शारीरिक स्थिति में थे। वास्तव में, वे एक ऑलराउंडर थे जिन्हें खेल से प्यार था। हम सभी अभी भी सदमे में हैं।"

A young man, Imran Sikandar Patel, died of a #heartattack while playing cricket in the Chhatrapati Sambhaji Nagar district of Maharashtra.https://t.co/aCciWMuz8Ypic.twitter.com/pwybSRKSsa