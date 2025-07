14 वर्षीय वैभव सूर्यवंशी ने यूथ वनडे क्रिकेट में रचा इतिहास, सबसे कम उम्र में जड़ा सबसे तेज़ शतक

Vaibhav Suryavanshi: 14 वर्षीय वैभव सूर्यवंशी ने इंग्लैंड अंडर-19 के खिलाफ़ सिर्फ़ 52 गेंदों पर शानदार शतक जड़कर यूथ वनडे क्रिकेट में एक नया कीर्तिमान स्थापित किया। भारत की अंडर-19 टीम के लिए खेलते हुए, मुंबई के इस युवा बल्लेबाज़ ने रिकॉर्ड समय में तीन अंकों तक पहुँचने के लिए उल्लेखनीय धैर्य और निडर स्ट्रोकप्ले दिखाया।

इस धमाकेदार पारी के साथ वैभव यूथ वनडे में शतक लगाने वाले सबसे कम उम्र के भारतीय बन गए हैं, उन्होंने सरफराज खान का एक दशक पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया है। सरफराज ने 2013 में साउथ अफ्रीका अंडर-19 के खिलाफ 15 साल और 338 दिन की उम्र में शतक लगाया था। वैभव की यह उपलब्धि उन्हें यूथ वनडे में दुनिया भर में सबसे कम उम्र का शतक लगाने वाला खिलाड़ी भी बनाती है, उन्होंने बांग्लादेश के नजमुल हुसैन शंतो को पीछे छोड़ दिया है, जिन्होंने 2013 में 14 साल और 241 दिन की उम्र में शतक बनाया था।

वैभव की इस पारी ने अब तक के सबसे तेज युवा वनडे शतक का रिकॉर्ड भी तोड़ दिया। इससे पहले पाकिस्तान के कामरान गुलाम ने 2013 में इंग्लैंड अंडर-19 के खिलाफ 53 गेंदों में शतक बनाकर यह रिकॉर्ड अपने नाम किया था। भारत के लिए, वैभव की इस पारी से पहले राज अंगद बावा ने 2022 अंडर-19 विश्व कप में युगांडा के खिलाफ 69 गेंदों में शतक बनाया था।

Vaibhav Suryavanshi smashed the fastest known century in U19 ODIs off 52 balls.



