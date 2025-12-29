1  टेस्ट, 30 वनडे और 18 टी20 अंतरराष्ट्रीय मैच में 62 विकेट, मुंबई इंडियन्स ने क्रिस्टन बीम्स को स्पिन गेंदबाजी कोच नियुक्त किया

2017 एकदिवसीय विश्व कप में सबसे अधिक विकेट चटकाने वाली खिलाड़ियों की सूची में तीसरे स्थान पर थीं।

मुंबईः गत चैंपियन मुंबई इंडियन्स ने महिला प्रीमियर लीग (डब्ल्यूपीएल) 2026 से पहले ऑस्ट्रेलिया की पूर्व लेग स्पिनर क्रिस्टन बीम्स को स्पिन गेंदबाजी कोच नियुक्त किया। बीम्स ऑस्ट्रेलिया के विश्व कप अभियानों में अहम भूमिका निभा चुकी हैं। वह 2017 एकदिवसीय विश्व कप में सबसे अधिक विकेट चटकाने वाली खिलाड़ियों की सूची में तीसरे स्थान पर थीं।

कोचिंग में आने से पहले बीम्स ने अपने अंतरराष्ट्रीय करियर में एक टेस्ट, 30 एकदिवसीय और 18 टी20 अंतरराष्ट्रीय मैच खेले और 62 विकेट नाम किए। उन्होंने महिला बिग बैश लीग में भी 45 टी20 मैच खेले। बीम्स ने महिला बिग बैश लीग और द हंड्रेड में कोचिंग दी है।

वह ऑस्ट्रेलिया महिला अंडर-19 टीम की कोच, क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया में नेशनल डेवलपमेंट लीड और क्रिकेट तस्मानिया में कम्युनिटी क्रिकेट मैनेजर (दक्षिण)भी रह चुकी हैं। डब्ल्यूपीएल का चौथा सत्र नौ जनवरी से पांच फरवरी तक खेला जाएगा। 

