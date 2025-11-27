UPI Payment: बिना इंटरनेट के कर सकते हैं UPI पेमेंट, जानें ऑफलाइन तरीका

UPI Payment: UPI अब भारत में ट्रांज़ैक्शन का सबसे आसान और तेज़ तरीका बन गया है। हालाँकि, यह ज़रूरी नहीं है कि हर जगह 3G/4G/5G नेटवर्क मौजूद हों। लोगों को अक्सर मेट्रो के अंदर, हाईवे पर, बेसमेंट पार्किंग लॉट में, या खराब नेटवर्क कवरेज वाली जगहों पर पेमेंट करने में दिक्कत होती है, और “नो इंटरनेट” स्क्रीन काफी परेशान करने वाली हो सकती है। इस समस्या को हल करने के लिए, UPI में एक फ़ीचर है, जिसके बारे में बहुत से लोग नहीं जानते, जिसे UPI ऑफलाइन पेमेंट्स कहते हैं।



जैसा कि नाम से पता चलता है, यह आपको सिर्फ़ एक USSD कोड का इस्तेमाल करके बिना इंटरनेट कनेक्शन के भी पेमेंट करने की सुविधा देता है। NPCI ने यह फ़ीचर खास तौर पर उन जगहों के लिए बनाया है जहाँ डेटा स्पीड कम है या नेटवर्क बार-बार ड्रॉप होता है। इसकी खास बात यह है कि यह किसी स्मार्टफोन ऐप पर निर्भर नहीं करता; बस एक बेसिक मोबाइल नेटवर्क (2G सिग्नल भी चलेगा)।

UPI ऑफलाइन पेमेंट कैसे काम करता है?

ऑफ़लाइन UPI ​​असल में USSD-बेस्ड बैंकिंग है, जिसे आप अपने मोबाइल कीपैड का इस्तेमाल करके एक्सेस कर सकते हैं। यह आपके फ़ोन से आपके बैंक को एक एन्क्रिप्टेड, सिक्योर सिग्नल भेजता है, जिसके लिए इंटरनेट एक्सेस की ज़रूरत नहीं होती। यह आपके UPI PIN और बैंक अकाउंट से जुड़ा होता है, इसलिए सिक्योरिटी आम ऑनलाइन UPI ​​पेमेंट जैसी ही होती है।

UPI ऑफलाइन कैसे इस्तेमाल करें

UPI ऑफ़लाइन पेमेंट के लिए, सब कुछ कोड के ज़रिए होता है:

अपने फ़ोन पर *99# डायल करें, जिससे UPI USSD मेन्यू खुल जाएगा।

अब, अगर आप पैसे भेजना चाहते हैं, तो ‘Send Money’ नंबर टाइप करें। उदाहरण के लिए, अगर यह ऑप्शन पहले लिस्ट में है, तो 1 डायल करें और Send पर टैप करें।

अब, वह नंबर या UPI ID डालें जिस पर आप पैसे भेजना चाहते हैं।

आप अपने मोबाइल नंबर, UPI ID, या बैंक अकाउंट + IFSC का इस्तेमाल करके भी पेमेंट कर सकते हैं।

अमाउंट डालें। वह अमाउंट डालें जो आप भेजना चाहते हैं।

UPI PIN डालें और ट्रांज़ैक्शन पूरा करें।

ऐसा करने से आपका ऑफ़लाइन UPI ​​पेमेंट तुरंत प्रोसेस हो जाएगा।

ऑफलाइन UPI ​​कहाँ काम आता है?

मेट्रो, पार्किंग लॉट या बेसमेंट जैसी जगहों पर

दूर-दराज़ के गाँव जहाँ 4G/5G

कनेक्शन कमज़ोर हों

ट्रैवल करते समय या रोड ट्रिप पर

जब मोबाइल डेटा खत्म हो जाए

जब UPI ऐप आपके फोन पर लोड न हो

क्या कोई लिमिट है?

NPCI गाइडलाइंस के अनुसार, हर ट्रांज़ैक्शन की लिमिट ₹200 है और रोज़ाना की ज़्यादा से ज़्यादा लिमिट ₹2,000 है। यह सिक्योरिटी के लिए तय किया गया है, ताकि बिना इंटरनेट वाली सिचुएशन में भी रिस्क कम से कम हो।

क्या यह सभी बैंकों और मोबाइल नेटवर्क पर काम करता है?

भारत में लगभग सभी बड़े बैंक इस फ़ीचर को सपोर्ट करते हैं, और यह किसी भी SIM कार्ड पर काम करता है, जब तक 2G सिग्नल मौजूद हो। इसके अलावा, इसके लिए स्मार्टफ़ोन की ज़रूरत नहीं है; यह कीपैड फ़ोन पर भी काम करता है।

यह UPI PIN पर आधारित है और ट्रांज़ैक्शन बैंक सिस्टम के ज़रिए रूट होते हैं, इसलिए इसे ऑनलाइन UPI ​​जितना ही सुरक्षित माना जाता है।

Web Title: You can make UPI payments without internet learn offline method