क्या सितंबर 2025 के बाद ATM से 500 रुपये के नोट बंद हो जाएँगे? RBI ने दिया स्पष्ट जवाब

नई दिल्ली: सोशल मीडिया पर एक वायरल मैसेज में दावा किया जा रहा है कि 30 सितंबर, 2025 के बाद एटीएम से 500 रुपये के नोट निकलना बंद हो जाएँगे। इस अफवाह ने कई लोगों में भ्रम और चिंता पैदा कर दी है। लेकिन अब, सरकार और भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने आधिकारिक तौर पर इस बात को साफ़ कर दिया है - ऐसी कोई योजना नहीं है, और 500 रुपये के नोट वैध मुद्रा के रूप में इस्तेमाल होते रहेंगे।

सरकार ने राज्यसभा में अफवाहों का खंडन किया

5 अगस्त, 2025 को राज्यसभा में एक सत्र के दौरान, सांसद येरम वेंकट सुब्बा रेड्डी और मिलिंद मुरली देवड़ा ने पूछा कि क्या आरबीआई ने 30 सितंबर, 2025 तक एटीएम से 500 रुपये के नोट निकालने पर रोक लगाने के कोई निर्देश दिए हैं। जवाब में सरकार ने स्पष्ट कहा कि 500 रुपये के नोट बंद करने का कोई प्रस्ताव नहीं है और एटीएम में 100 और 200 रुपये के नोटों के साथ ये नोट भी वितरित होते रहेंगे।

एटीएम में 100 और 200 रुपये के ज़्यादा नोट, 500 रुपये पर प्रतिबंध नहीं

आरबीआई ने दरअसल बैंकों और व्हाइट-लेबल एटीएम संचालकों से यह सुनिश्चित करने को कहा है कि 30 सितंबर, 2025 तक उनके कम से कम 75 प्रतिशत एटीएम में 100 और 200 रुपये के नोट उपलब्ध हों। 31 मार्च, 2026 तक यह प्रतिशत बढ़कर 90 प्रतिशत हो जाना चाहिए।

इस कदम का उद्देश्य छोटे मूल्यवर्ग के नोटों तक पहुँच बढ़ाना है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि एटीएम में 500 रुपये के नोट मिलना बंद हो जाएँगे। ये नोट अब भी एटीएम नोटों के मिश्रण का हिस्सा बने रहेंगे।

घबराने या अफवाहों पर विश्वास करने की कोई ज़रूरत नहीं

सरकार और RBI दोनों ने कहा है कि जनता को चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। 500 रुपये के नोट अभी भी मान्य हैं, और अगर भविष्य में कोई बदलाव होता है, तो जनता को आधिकारिक तौर पर पहले ही सूचित कर दिया जाएगा। इसलिए, लोगों को सलाह दी जाती है कि वे सोशल मीडिया पर चल रहे फर्जी संदेशों पर विश्वास न करें और बिना किसी डर के 500 रुपये के नोटों का इस्तेमाल जारी रखें।

Web Title: Will ₹500 Notes Be Stopped From ATMs After September 2025? RBI Says No, Clears Rumours With Official Statement