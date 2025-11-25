कौन हैं ध्रुव श्रृंगी?, यात्रा ऑनलाइन ने कार्यकारी चेयरमैन बनाया

Highlights कंपनी ने कहा कि श्रृंगी, जो शुरुआत से ही सीईओ हैं। नई भूमिका में यात्रा के दीर्घावधि के दृष्टिकोण को आगे बढ़ाएंगे। नेतृत्व में रणनीतिक बदलाव अगले चरण की वृद्धि को आगे बढ़ाएगा।

नई दिल्लीः ऑनलाइन यात्रा सेवा कंपनी ‘यात्रा ऑनलाइन लिमिटेड’ ने मंगलवार को अपने नेतृत्व में बदलाव की घोषणा की। इसके तहत कंपनी ने सह-संस्थापक और मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीईओ) ध्रुव श्रृंगी को निदेशक मंडल में कार्यकारी चेयरमैन नियुक्त किया है। यात्रा ऑनलाइन लिमिटेड ने शेयर बाजारों को दी सूचना में कहा कि कंपनी ने सिद्धार्थ गुप्ता को 25 नवंबर से अपना नया मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीईओ) नियुक्त करने की भी घोषणा की। कंपनी ने कहा कि श्रृंगी, जो शुरुआत से ही सीईओ हैं।

इस नई भूमिका में यात्रा के दीर्घावधि के दृष्टिकोण को आगे बढ़ाएंगे, जिसमें वैश्विक विस्तार, नवोन्मेषण और शेयरधारकों के लिए मूल्यवर्धन शामिल है। वह निदेशक मंडल और नेतृत्व प्रदान करने वाली टीम के साथ मिलकर काम करेंगे। कंपनी ने कहा है कि नेतृत्व में रणनीतिक बदलाव अगले चरण की वृद्धि को आगे बढ़ाएगा।

