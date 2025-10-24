कौन हैं अंकित यादव?, शिक्षा, स्वास्थ्य, वंचित वर्गों की देखभाल और पशु कल्याण पर काम?

Highlights ग्रामीण स्कूलों में बुनियादी ढांचे का विकास करती है और डिजिटल साक्षरता कार्यक्रम चला रही है। बुजुर्गों, अनाथ बच्चों और महिलाओं के लिए सामाजिक पहलें भी चल रही हैं।

रायपुरः भिलाई के युवा वित्तीय विशेषज्ञ अंकित यादव ने हाल ही में ‘अंकित यादव फाउंडेशन’ की स्थापना की है। मार्केट मेस्ट्रो प्राइवेट लिमिटेड के संस्थापक और SEBI पंजीकृत रिसर्च एनालिस्ट अंकित यादव अब अपने व्यवसायिक अनुभव और संसाधनों का उपयोग समाज कल्याण के क्षेत्र में कर रहे हैं। अंकित यादव फाउंडेशन शिक्षा, स्वास्थ्य, वंचित वर्गों की देखभाल और पशु कल्याण के क्षेत्र में काम कर रही है। फाउंडेशन योग्य छात्रों को छात्रवृत्ति उपलब्ध कराती है, ग्रामीण स्कूलों में बुनियादी ढांचे का विकास करती है और डिजिटल साक्षरता कार्यक्रम चला रही है।

स्वास्थ्य क्षेत्र में यह मुफ्त चिकित्सा शिविर, आपातकालीन चिकित्सा सहायता और स्वास्थ्य जागरूकता कार्यक्रम आयोजित कर रही है। इसके अलावा बुजुर्गों, अनाथ बच्चों और महिलाओं के लिए सामाजिक पहलें भी चल रही हैं। पशु कल्याण के लिए आवारा पशुओं का बचाव और उनका उपचार किया जा रहा है।

अंकित यादव ने बताया कि फाउंडेशन पूरी तरह से सरकारी और वैधानिक संस्थाओं से पंजीकृत है और जरूरतमंद लोग व्हाट्सएप, ईमेल या सोशल मीडिया के माध्यम से सीधे संपर्क कर सकते हैं। उनका कहना है कि फाउंडेशन का उद्देश्य समाज के विभिन्न वर्गों तक मदद पहुंचाना है। पूर्व में भी अंकित यादव सामाजिक कार्यों में सक्रिय रहे हैं।

कोरोना महामारी के दौरान PM केयर फंड में योगदान, राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल (NDRF) को दान और स्थानीय NGOs का समर्थन उनके योगदानों में शामिल हैं। फाउंडेशन का संचालन मुख्य रूप से मार्केट मेस्ट्रो प्राइवेट लिमिटेड के व्यवसायिक लाभ के हिस्से से होता है। हालांकि लोग स्वेच्छा से दान भी कर सकते हैं,

लेकिन संस्थापक का कहना है कि उनका मुख्य उद्देश्य अपने व्यवसायिक लाभ का एक हिस्सा समाज को लौटाना है। भिलाई में जन्मे अंकित यादव ने अर्थशास्त्र में गोल्ड मेडल प्राप्त किया और मूल्य निवेश में विशेषज्ञता हासिल की है। मार्केट मेस्ट्रो यूट्यूब चैनल के माध्यम से उन्होंने वित्तीय साक्षरता फैलाने का काम किया और अब समाज सेवा में अपनी पहल शुरू की है।

फाउंडेशन नियमित ऑडिट और वित्तीय रिपोर्टिंग के साथ पारदर्शिता बनाए रखता है। भविष्य में यह अधिक ग्रामीण स्कूलों में कंप्यूटर लैब स्थापित करने, मोबाइल मेडिकल वैन सेवा शुरू करने और महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम चलाने की योजना बना रहा है। अंकित यादव का कहना है कि सफलता का माप केवल कमाई से नहीं, बल्कि समाज को लौटाए गए योगदान से तय होता है।

