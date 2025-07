PM Vidyalakshmi Scheme: किसे और कैसे मिल सकता है पीएम विद्यालक्ष्मी योजना का लाभ? जानें अप्लाई करने का तरीका और एलिजिबिलिटी

PM Vidyalakshmi Scheme: हायर एजुकेशन के लिए छात्रों को महंगी फीस देनी पड़ती है। जैसे-जैसे छात्र आगे की पढ़ाई करते हैं वैसे-वैसे उनके एजुकेशन का खर्च बढ़ने लगता है। ऐसे में आम परिवार के कई माता-पिता अपने बच्चों के सपनों को पूरा नहीं कर पाते। पैसों की कमी की वजह से कई बच्चे आगे पढ़ाई नहीं कर पाते और उनका सपना टूट जाता है। मेधावी छात्रों को इस परेशानी से निकालने के लिए भारत सरकार ने प्रधानमंत्री विद्यालक्ष्मी योजना की सुविधा दी है। इसके जरिए छात्रों को शिक्षा के लिए बिना धन की चिंता के पढ़ने का मौका मिल रहा है।

यह केंद्रीय क्षेत्र योजना उन मेधावी छात्रों को ऋण प्रदान करेगी जो गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षा का खर्च वहन नहीं कर सकते। इस योजना के माध्यम से, सरकार शीर्ष 860 उच्च शिक्षण संस्थानों में प्रवेश के लिए छात्रों को वित्तीय सहायता प्रदान करने की योजना बना रही है, जिससे हर साल 22 लाख से अधिक छात्र लाभान्वित होंगे।

यह योजना बिना किसी जमानत और गारंटर के शिक्षा ऋण प्रदान करेगी।

छात्र इस ऋण के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

₹7.5 लाख तक के शिक्षा ऋण प्रदान किए जाएँगे, जिसमें सरकार बैंकों को सहायता प्रदान करने के लिए 75% ऋण गारंटी प्रदान करेगी।

यह योजना ₹8 लाख तक की वार्षिक आय वाले परिवारों के छात्रों को ₹10 लाख तक के ऋण पर 3% ब्याज अनुदान प्रदान करेगी।

₹4.5 लाख तक की वार्षिक पारिवारिक आय वाले छात्रों को पूर्ण ब्याज अनुदान की पेशकश की गई है।

सभी अनुसूचित बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों और सहकारी बैंकों से ऋण प्राप्त किया जा सकता है।

- भारत में गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षा संस्थानों (QHEI) में योग्यता के आधार पर प्रवेश पाने वाले छात्र।

- सभी पारिवारिक आय वर्ग के छात्र इस ऋण के लिए आवेदन कर सकते हैं।

- ऋण राशि पाठ्यक्रम शुल्क और संबंधित शुल्क पर निर्भर करेगी।

- सरकार ने इस प्रकार के ऋण के लिए कोई कट-ऑफ राशि निर्धारित नहीं की है।

- भारत में QHEI में डिग्री या डिप्लोमा कार्यक्रमों के लिए प्रवेश प्राप्त करने वाले छात्र यह ऋण प्राप्त कर सकते हैं।

- प्रतियोगी परीक्षाओं या योग्यता-आधारित प्रवेश पाने वाले छात्र इस ऋण के लिए आवेदन कर सकते हैं। हालाँकि, प्रबंधन कोटा सहित कोटा के माध्यम से प्रवेश पाने वाले छात्र इस ऋण के लिए पात्र नहीं होंगे।

