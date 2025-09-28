समय से पहले EPFO सेविंग से विड्रॉल के क्या है नियम? जानें प्रोसेस और जुर्माने के बारे में

EPFO New Rule: भारतीय सेवानिवृत्ति निधि की वैधानिक संस्था, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने उन लोगों के लिए चेतावनी जारी की है जो अपनी भविष्य निधि की बचत को ऐसे कारणों से खर्च करना चाहते हैं जिनका उल्लेख सरकारी संस्था के नियमों और विनियमों में नहीं है। इसलिए, अपनी जीवन भर की बचत का उपयोग करने से पहले, EPF खाताधारकों को नियमों और विनियमों तथा विशिष्ट परिस्थितियों में समयपूर्व निकासी पर लगने वाले शुल्कों के बारे में पता होना चाहिए।

EPFO में समय से पहले निकासी क्या है?

EPFO से समयपूर्व निकासी, किसी व्यक्ति की सेवानिवृत्ति से पहले आपके कर्मचारी भविष्य निधि (EPF) खाते से अग्रिम राशि के रूप में धनराशि निकालने की प्रक्रिया है, जो पूरी या आंशिक राशि हो सकती है। आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, EPF योजना, 1952 के तहत निर्दिष्ट नहीं किए गए कारणों या निकासी के समय आपके भविष्य निधि खाते से समयपूर्व निकासी को उल्लंघन माना जा सकता है।

उल्लंघन की स्थिति में, EPFO ​​के पास दुरुपयोग की गई धनराशि की वसूली शुरू करने के साथ-साथ उस राशि पर अतिरिक्त दंड लगाने का अधिकार है। ईपीएफओ ने अपने खाताधारकों को उनके धन के दुरुपयोग को रोकने के लिए समय से पहले निकासी के खिलाफ चेतावनी दी है।

यह सरकारी निकाय द्वारा उन्नत डिजिटल प्लेटफॉर्म ईपीएफओ 3.0 लॉन्च करने से पहले आया है, जिसका उद्देश्य निकासी सहित भविष्य निधि सेवाओं को तेज़ और आसान बनाना है।

समय से पहले विड्रॉल मानदंड क्या हैं?

ईपीएफओ धारक जो समय से पहले अपनी धनराशि निकालना चाहते हैं, उन्हें निम्नलिखित मानदंडों को पूरा करना होगा -

1. सदस्य किसी भी अग्रिम राशि का लाभ उठा सकेंगे, बशर्ते वे पात्रता और अधिकतम स्वीकार्य राशि को पूरा कर सकें।

2. कोई सदस्य अपनी सेवानिवृत्ति या दो महीने से अधिक की बेरोजगारी की स्थिति में अपनी धनराशि निकाल सकता है।

3. घर खरीदने, निर्माण या नवीनीकरण, बकाया ऋण चुकाने और चिकित्सा आपात स्थिति जैसे विशिष्ट कारणों से आंशिक निकासी की अनुमति है।

4. सदस्य किसी भी अग्रिम राशि का लाभ उठा सकेंगे, बशर्ते वे पात्रता मानदंड और अधिकतम स्वीकार्य राशि को पूरा करते हों, और उन्हें इन समय से पहले निकासी का लाभ उठाने के लिए कोई दस्तावेज़ प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं होगी।

5. सेवा से त्यागपत्र देने की स्थिति में, सदस्य को अपना पीएफ कोष निकालने से पहले दो महीने प्रतीक्षा करनी होगी।

अगर कोई ईपीएफ खाताधारक पाँच साल की सेवा पूरी करने से पहले कोष निकालता है, तो उसे नियमों और विनियमों के अनुसार टीडीएस के साथ-साथ उस पर कर भी देना होगा।

ईपीएफओ ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर एक पोस्ट में कहा, "गलत कारणों से पीएफ निकालने पर ईपीएफ योजना 1952 के तहत वसूली हो सकती है।" "अपने भविष्य की रक्षा करें, पीएफ का उपयोग केवल सही ज़रूरतों के लिए करें। आपका पीएफ आपका आजीवन सुरक्षा कवच है!" जो लोग अपना पीएफ कोष आंशिक रूप से निकालते हैं, वे आमतौर पर अपने बच्चों की शिक्षा, या अपनी या अपने बच्चों की शादी के लिए धन जुटाने की कोशिश करते हैं।

रिकवरी प्रोसेस क्या है?

ईपीएफ योजना, 1952 के नियमों और विनियमों के अनुसार, यदि कोई सदस्य अपनी भविष्य निधि निधि को आंशिक रूप से या पूरी तरह से निकालकर किसी अन्य उद्देश्य के लिए उपयोग करता है, जिसका उल्लेख समयपूर्व निकासी प्रक्रिया के दौरान नहीं किया गया था, तो ईपीएफओ को दंड के रूप में ब्याज सहित राशि वसूलने का अधिकार है।

उदाहरण के लिए, अगर कोई ईपीएफओ सदस्य अपने घर के निर्माण के लिए अपनी निधि निकालता है, लेकिन बाद में उसका उपयोग किसी अन्य उद्देश्य के लिए करता है, तो ईपीएफ योजना, 1952 के नियमों के अनुसार, इसे गलत कार्य माना जाएगा।

ईपीएफ योजना, 1952, 68बी(11) नियम के अनुसार, "यदि सदस्य द्वारा दी गई किसी निकासी का दुरुपयोग किया गया है, तो उक्त निकासी की अनुमति की तिथि से तीन वर्ष की अवधि के भीतर या उक्त निकासी की राशि की पूरी वसूली, उस पर दंडात्मक ब्याज सहित, जो भी बाद में हो, तक उसे कोई और निकासी नहीं दी जाएगी।"

