क्या आपके बॉस चाहते हैं आप ज्यादा कार्यालय में रहें?, काम पर वापसी को लेकर, जानें फायदे और नुकसान

गोल्ड कोस्टः क्या आपके बॉस चाहते हैं कि आप ज्यादा कार्यालय में रहें? अगर यह बात आपको चिंतित करती है, तो आप अकेले नहीं हैं। काम पर वापसी को लेकर बनी तनातनी महज बदलाव का विरोध नहीं है। यह इससे जुड़े गहरे सवालों को उजागर करती है कि अलग-अलग लोग किस वातावरण में बेहतर काम करते हैं, और आधुनिक संस्थाओं की सफलता के लिए वास्तव में किस चीज़ की ज़रूरत है। कोविड के बाद कार्यालय में वापसी की दरें जून 2023 तक स्थिर हो गईं थी, उसके बाद से इसमें कोई खास बदलाव नहीं आया।

ऑस्ट्रेलिया में अगस्त 2024 में 36 प्रतिशत ऑस्ट्रेलियाई नियमित रूप से घर से काम कर रहे थे और 2023 में यह आंकड़ा 37 प्रतिशत था। यह महामारी से पहले के स्तर के मुकाबले एक नाटकीय बदलाव है, जब केवल पांच प्रतिशत ऑस्ट्रेलियाई नियमित रूप से घर से काम करते थे।

यूरोप और उत्तरी अमेरिका में लगभग 30 प्रतिशत कर्मचारी अब ‘हाइब्रिड शेड्यूल’ (मिश्रित कार्यक्रम) के तहत काम करते हैं, जबकि आठ प्रतिशत पूरी तरह से दफ्तर से दूर रहते हुए काम करते हैं। फिर भी तनाव बरकरार है। कई नियोक्ता कर्मचारियों को व्यक्तिगत रूप से वापस बुलाने के लिए जोर लगा रहे हैं, जबकि विभिन्न यूनियन इस मुद्दे पर पीछे हट रही हैं।

‘ऑस्ट्रेलियन सर्विसेज यूनियन’ ने हाल ही में यह अनुरोध किया है कि कर्मचारियों के लिए ‘वर्क-फ्रॉम-होम’ (घर से काम) को प्राथमिक व्यवस्था माना जाए और कार्यालय लौटने से कम से कम 26 हफ्ते (छह महीने) पहले इसकी सूचना दी जाए। इस बीच, विक्टोरियन सरकार कर्मचारियों को हफ्ते में दो दिन घर से काम करने का कानूनी अधिकार देने वाला कानून लाने की योजना बना रही है।

कर्मचारी ‘मिश्रित मॉडल’ पसंद करते हैं। दूरस्थ और मिश्रित कार्य मॉडल पर शोध से लाभ और चुनौतियां दोनों सामने आई हैं। मिश्रित कार्य मॉडल उत्पादकता बढ़ा सकता है, कार्य-जीवन संतुलन में सुधार कर सकता है और नौकरी छोड़ने की दर कम कर सकता है। वर्ष 2024 के एक यादृच्छिक नियंत्रित परीक्षण में पाया गया कि मिश्रित कार्य व्यवस्था से नौकरी छोड़ने की दर 33 प्रतिशत कम हुई।

महिलाओं, गैर-प्रबंधकों और लंबी यात्रा करने वाले कर्मचारियों को विशेष लाभ हुए। व्यक्तिगत उत्पादकता पर नजर रखने वाले शोध में पाया गया कि पूरी तरह से कार्यालय से बाहर रहकर सुदूर से काम करने का संबंध उत्पादकता में 10 प्रतिशत की गिरावट से जुड़ा था। हालांकि, मिश्रित कार्य मॉडल का ‘उत्पादकता पर कोई असर नहीं’ दिखा।

कर्मचारी आमतौर पर मिश्रित मॉडल पसंद करते हैं और कई लोग सुदूर बैठकर कार्य करने के विकल्पों के लिए वेतन में कटौती स्वीकार करने को तैयार हैं। कार्यालय में कुछ समय बिताना अच्छा है अपने सहकर्मियों के साथ आमने-सामने समय बिताने के लाभ हैं। सामाजिक परिवेश में हम ज्यादा स्वाभाविक रूप से सीखते हैं।

हम अवलोकन, सहज प्रश्नों और सुनी-सुनाई बातों के जरिए अनौपचारिक रूप से ज्ञान प्राप्त करते हैं। व्यक्तिगत रूप से आसानी से बनने वाले सामाजिक संबंध कर्मचारी को बनाए रखने और संतुष्टि में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। सहयोग और नवाचार अक्सर आमने-सामने बातचीत में भी बेहतर तरीके से प्रवाहित होते हैं। कुछ चीजों को आभासी रूप से दोहराना मुश्किल होता है।

विचार-मंथन की सहजता, शारीरिक भाषा के जरिये संभव सूक्ष्म संचार और समस्या-समाधान की सामूहिक ऊर्जा, ऑनलाइन हासिल करना मुश्किल है। घर से काम करने से समावेशिता में सुधार होता है। माता-पिता, देखभाल करने वाले और दिव्यांग लोगों को इस लचीलेपन का काफी फायदा होता है जो उत्पादकता बनाए रखते हुए ज़िम्मेदारियों को प्रबंधित करते हैं।

हालिया शोध से पता चलता है कि ‘न्यूरोडायवर्जेंट’ कर्मचारियों के लिए लचीले कामकाजी तरीके महत्वपूर्ण हैं। इसमें ऑटिज्म और ध्यान-अभाव अतिसक्रियता विकार (एडीएचडी) से पीड़ित लोग शामिल हैं। ‘न्यूरोडायवर्जेंट’ कर्मचारी ऑस्ट्रेलियाई कार्यबल का एक महत्वपूर्ण प्रतिशत बनाते हैं: वर्ष 2024 में इनका हिस्सा 12 प्रतिशत था।

इसी तरह अमेरिका में 20 प्रतिशत वयस्कों को सीखने या ध्यान संबंधी समस्या है। ऐसे कर्मचारियों के लिए घर से काम करना काफी आरामदेह है। अकेलापन कार्यस्थल की भी एक समस्या है दूरस्थ और कार्यस्थल पर कार्यरत दोनों ही प्रकार के कर्मचारियों के बीच अकेलापन एक गंभीर चिंता का विषय है।

अमेरिका में 7,500 कर्मचारियों पर किए गए एक सर्वेक्षण में पाया गया कि आधे से अधिक कर्मचारी अकेलापन महसूस करते हैं। लगभग 36 प्रतिशत अकेले कर्मचारियों के कहीं और नौकरी ढूंढ़ने की संभावना अधिक थी, जबकि अकेले न रहने वाले कर्मचारियों में यह संभावना 20 प्रतिशत थी। इसके अतिरिक्त 42 प्रतिशत अकेले कर्मचारियों ने बताया कि किसी काम में उनका मन नहीं लगता।

यह उन कर्मचारियों पर किए गए सर्वेक्षण की तुलना में दोगुना है जो अकेले नहीं थे। वर्ष 2024 में किये गए पहले के एक शोध में पाया गया था कि दुनिया भर में पांच में से एक कर्मचारी ने पिछले दिन बहुत ज्यादा अकेलेपन का अनुभव किया। अकेलापन विशेष रूप से युवा कर्मचारियों में अधिक है, जहां 18-24 आयु वर्ग के 46 फीसदी लोग खुद को अकेला महसूस करते हैं।

अकेलापन व्यवसाय के प्रदर्शन के साथ-साथ व्यक्तियों के प्रदर्शन को भी प्रभावित करता है। नियोक्ता चिंतित कर्मचारियों को कार्यालय लौटने में कैसे मदद कर सकते हैं? यह जान लें कि कर्मचारी कार्यालय लौटने को लेकर चिंतित हो सकते हैं, इसलिए उन्हें सहज होने दें।

अचानक बदलावों की तुलना में धीरे-धीरे बदलाव अधिक प्रभावी साबित होते हैं, शायद सप्ताह में एक दिन से शुरुआत करके और फिर धीरे-धीरे बदलाव करें। विविध कार्यबल का समर्थन करने के लिए तैयारी जरूरी है। इसमें मिश्रित अपेक्षाओं के बारे में स्पष्ट संवाद, जहां तक संभव हो लचीलापन और यह स्वीकार करना शामिल होना चाहिए कि बदलाव में समय लगता है।

भौतिक रूप से कार्य करने के वातावरण पर ध्यान देना जरूरी है। समावेशी कार्यालय वातावरण बनाने का अर्थ है प्रकाश व्यवस्था, शोर के स्तर पर विचार करना और ऐसे स्थान प्रदान करना जहां कर्मचारी दृश्य और श्रवण संबंधी विकर्षणों के बिना काम कर सकें। ऐसी नीतियां निर्धारित करें जो कर्मचारियों को फलने-फूलने में सक्षम बनाएं साक्ष्य बताते हैं कि कोई भी तरीका सभी के लिए कारगर नहीं होता।

कुछ लोग सहयोगात्मक कार्यालय वातावरण में सचमुच फलते-फूलते हैं, जबकि अन्य घर से ही अपना सर्वश्रेष्ठ काम करते हैं। कई शोधों से पता चलता है कि अधिकांश कर्मचारी ऐसे मिश्रित मॉडल से लाभान्वित होते हैं जो विविध कार्यशैलियों का समर्थन करते हुए सहयोग और व्यक्तिगत उत्पादकता, दोनों को अधिकतम स्तर पर पहुंचा देते हैं।

संगठनों को अपने कार्यबल से सर्वश्रेष्ठ प्राप्त करने के लिए प्रमाण-आधारित अभ्यास और व्यक्तिगत लचीलेपन, दोनों को अपनाने की आवश्यकता है। सफलता इस बात को समझने पर निर्भर करती है कि कार्यस्थल पर चिंता, अकेलापन और उत्पादकता जटिल मुद्दे हैं जिनके लिए व्यक्तिगत दृष्टिकोण की आवश्यकता होती है।

