सूरत रेलवे स्टेशनः ट्रेन में चढ़ने के लिए 1.5 किमी तक लंबी कतार, दिवाली और छठ पर 75 जोड़ी विशेष रेलगाड़ियां, 2,400 से अधिक चक्कर

By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Updated: October 19, 2025 21:00 IST2025-10-19T20:59:10+5:302025-10-19T21:00:16+5:30

त्योहारी सीजन के लिए लगभग 75 जोड़ी विशेष रेलगाड़ियां अधिसूचित की हैं, जो यात्रियों को ले जाने के लिए 2,400 से अधिक चक्कर लगा रही हैं।

watch Surat Railway Station 1-5 km long queue board train, 75 pairs special trains on Diwali and Chhath more than 2,400 trips see video | सूरत रेलवे स्टेशनः ट्रेन में चढ़ने के लिए 1.5 किमी तक लंबी कतार, दिवाली और छठ पर 75 जोड़ी विशेष रेलगाड़ियां, 2,400 से अधिक चक्कर

file photo

Highlightsभीड़ को देखते हुए पश्चिम रेलवे ने कई विशेष टेन चलाई हैं। भीड़ को नियंत्रित करने के लिए आपसी समन्वय से काम कर रहे हैं। 40 जोड़ी त्योहार विशेष रेलगाड़ियां चलाई जा रही हैं।

सूरतः गुजरात के सूरत रेलवे स्टेशन पर पिछले कुछ दिनों से अभूतपूर्व भीड़ देखी जा रही है, क्योंकि इस शहर में काम करने वाले अधिकांश लोग दिवाली और छठ से पहले अपने गृहनगर जा रहे हैं। त्योहारों के दौरान आने वाली भीड़ को देखते हुए पश्चिम रेलवे ने कई विशेष टेन चलाई हैं। पश्चिम रेलवे ने रविवार को एक विज्ञप्ति में कहा कि उसने त्योहारी सीजन के लिए लगभग 75 जोड़ी विशेष रेलगाड़ियां अधिसूचित की हैं, जो यात्रियों को ले जाने के लिए 2,400 से अधिक चक्कर लगा रही हैं।

 

अधिकारियों के अनुसार पुलिस, रेलवे सुरक्षा बल और रेलवे के जवान भीड़ को नियंत्रित करने के लिए आपसी समन्वय से काम कर रहे हैं। सूरत रेलवे स्टेशन पर लोगों को 1.5 किलोमीटर तक लंबी कतारों में इंतजार करना पड़ रहा है। पश्चिम रेलवे ने विज्ञप्ति में कहा, ‘‘उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, मध्यप्रदेश, ओडिशा और पश्चिम बंगाल सहित अन्य राज्यों के विभिन्न गंतव्यों के लिए विशेष ट्रेन चलाई जा रही हैं।’’

उन्होंने बताया कि उधना और सूरत से लगभग 40 जोड़ी त्योहार विशेष रेलगाड़ियां चलाई जा रही हैं। पश्चिम रेलवे ने विज्ञप्ति में कहा, ‘‘ रविवार को छह नियमित ट्रेन के अलावा, छह अनारक्षित विशेष ट्रेन सहित 15 विशेष ट्रेन चलाई जा रही हैं।

इसके अलावा उधना से जयनगर के लिए तीन अनारक्षित विशेष ट्रेन भी अधिसूचित की गई हैं।’’ विज्ञप्ति में कहा गया है कि शनिवार को सूरत/उधना से विभिन्न ट्रेनों के माध्यम से 22,800 से अधिक यात्री रवाना हुए जबकि रविवार दोपहर तक सूरत या उधना से 20,000 से अधिक लोग ट्रेन में सवार हुए।

Web Title: watch Surat Railway Station 1-5 km long queue board train, 75 pairs special trains on Diwali and Chhath more than 2,400 trips see video

कारोबार से जुड़ीहिंदी खबरोंऔर देश दुनिया खबरोंके लिए यहाँ क्लिक करे.यूट्यूब चैनल यहाँ इब करें और देखें हमारा एक्सक्लूसिव वीडियो कंटेंट. सोशल से जुड़ने के लिए हमारा Facebook Pageलाइक करे

टॅग्स :Diwali-DeepavaliChhath PujaBiharuttar pradeshSuratदिवालीछठ पूजाबिहारउत्तर प्रदेश