नई दिल्लीः प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने बुधवार को राष्ट्रीय राजधानी स्थित प्रगति मैदान में पुनर्विकसित अन्‍तरराष्‍ट्रीय प्रदर्शनी एवं सम्‍मेलन केंद्र परिसर (आईईसीसी) को राष्‍ट्र को समर्पित किया। इससे पहले उन्होंने आज सुबह परिसर में वैदिक मंत्रोच्चार के साथ पूजा-अर्चना की।

पूजा करने के बाद प्रधानमंत्री ने इस परिसर के पुनर्विकास में योगदान देने वाले श्रमिकों से मुलाकात की और उनके साथ तस्वीरें भी खिंचवाई। शाम में परिसर पहुंचने के बाद प्रधानमंत्री ने इसका उद्घाटन किया। नये परिसर को ‘भारत मंडपम’ नाम दिया गया है।

