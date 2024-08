Watch Parliament Monsoon Session LIVE: 'प्याज का दाम कम करो...', प्रसून बनर्जी, महुआ माझी ने प्याज की माला पहनकर संसद पहुंचे, देखें वीडियो

Highlights Watch Parliament Monsoon Session LIVE: Watch Parliament Monsoon Session LIVE: Watch Parliament Monsoon Session LIVE:

Watch Parliament Monsoon Session LIVE: मंहगाई को लेकर जनता परेशान हैं। इस बीच संसद में विपक्षी सांसदों ने प्रदर्शन किया और सब्जी की माला पहनकर संसद पहुंचे। विपक्ष के विभिन्न राजनीतिक दलों के सांसदों ने संसद के बाहर प्याज और अन्य सब्जियों की कीमत में वृद्धि के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। विरोध स्वरूप सांसद प्याज की माला भी पहने और 'प्याज का दाम कम करो...' का नारा लगाते दिखे। विपक्षी गठबंधन ‘ इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इन्क्लूसिव अलायंस ’ (‘ इंडिया’) के विभिन्न घटक दलों के कई सदस्य बृहस्पतिवार को प्याज की माला पहनकर संसद पहुंचे और किसानों के लिए फसल का उचित न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) सुनिश्चित करने की मांग की। विपक्षी दल सरकार से लगातार यह मांग कर रहे हैं कि किसानों को एमएसपी की कानूनी गारंटी जाए।

#WATCH | Delhi | MPs from different political parties in opposition protest against the price rise of onions and other vegetables, outside the parliament. As a mark of protest, MPs also wear garlands made of onion as they raise the slogan 'pyaaj ka daam kam karo...'. pic.twitter.com/pt2Qqr4tmq