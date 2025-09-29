लो जी त्योहार पर खुशियां ही खुशियां?, पटना से 3 ‘अमृत भारत एक्सप्रेस’ समेत 7 ट्रेन, देखिए रूट और किराया

रेल मंत्री अश्विनी वैश्नव सोमवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पटना से तीन ‘अमृत भारत एक्सप्रेस’ समेत सात ट्रेनों को हरी झंडी दिखाया।

नई दिल्लीः केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए तीन अमृत भारत एक्सप्रेस मुजफ्फरपुर से चेरलापल्ली, दरभंगा से मदार जंक्शन और छपरा से आनंद विहार टर्मिनल ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई। बिहार में 3 नई अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेनों को हरी झंडी दिखाने पर केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि मैं नवरात्रि के पावन अवसर पर हमें 'जीएसटी बचत उत्सव' का यह उपहार देने के लिए पीएम मोदी को धन्यवाद देना चाहता हूं। 2014 में जब पीएम मोदी ने जिम्मेदारी संभाली, तो उन्होंने रेलवे पर एक नया ध्यान केंद्रित किया, खासकर उन राज्यों में जहां सुविधाएं सीमित थीं और रेलवे की आवश्यकता थी। बिहार में बजट पहले 1,000 करोड़ रुपये था। अब यह 10,000 करोड़ रुपये है। पहले, केवल कुछ परियोजनाएं पूरी हुई थीं।

 

अब, पीएम मोदी के शासन के दौरान बिहार में 1 लाख करोड़ रुपये की परियोजनाएं चल रही हैं। कई नए सर्वेक्षण और नई परियोजनाओं की योजनाएँ चल रही हैं। छठ और दीपावली पर, रिकॉर्ड संख्या में 12,000 विशेष ट्रेनें, जिनमें से लगभग 10,500 पहले ही अधिसूचित की जा चुकी हैं, तैनात की जाएंगी। कहीं...आज हम 7 नई ट्रेनें शुरू करेंगे।

मध्यम वर्ग और आम लोगों के बीच लोकप्रिय ट्रेन के रूप में अपनी अलग पहचान बना चुकी ‘अमृत भारत एक्सप्रेस’ वर्तमान में देश भर में 12 सेवाएं संचालित करती है, जिनमें से 10 ट्रेंने बिहार से चलती हैं। बयान में बताया गया, ‘‘तीन अन्य ‘अमृत भारत एक्सप्रेस’ की शुरुआत के बाद कुल संख्या 15 हो जाएगी, जिनमें से 13 बिहार से चलेंगी। यह केंद्र की ओर से बिहारवासियों के लिए एक बड़ा उपहार है।’’

ये ट्रेनें मुजफ्फरपुर-चरालपल्ली (हैदराबाद के समीप), दरभंगा-मदार जंक्शन (अजमेर के करीब) और छपरा-आनंद विहार के बीच चलेंगी। बयान के अनुसार, “मुजफ्फरपुर-चरालपल्ली ट्रेन पहली ‘अमृत भारत एक्सप्रेस’ होगी जो दक्षिण भारत जाएगी।

जबकि छपरा-आनंद विहार ट्रेन बिहार से दिल्ली के बीच चलने वाली छठी ‘अमृत भारत’ ट्रेन होगी।” बयान में बताया गया, इसके साथ ही वैष्वण और उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी चार पैसेंजर ट्रेनों को भी हरी झंडी दिखाएंगे, जो पटना-बक्सर, झाझा-दानापुर, पटना-इस्लामपुर और नवादा-पटना (शेखपुरा-बरबीघा मार्ग) के बीच चलेंगी।

