अयोध्या हनुमानगढ़ी मंदिर में पूजा-अर्चना, टेस्ला के सीईओ एलन मस्क के पिता एरोल मस्क ने कहा-अद्भुत और अकल्पनीय, देखें वीडियो

Highlights अयोध्या के मंडल आयुक्त गौरव दयाल ने इसकी जानकारी दी। एलन मस्क के पिता एरोल मस्क बुधवार दोपहर अयोध्या पहुंचे। मस्क ने अयोध्या में हनुमानगढ़ी मंदिर में पूजा-अर्चना की।

अयोध्याः टेस्ला के सीईओ एलन मस्क के पिता एरोल मस्क ने अयोध्या की अपनी यात्रा पर कहा कि मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, अद्भुत लग रहा है। मस्क ने अयोध्या में हनुमानगढ़ी मंदिर में पूजा-अर्चना की। दुनिया के शीर्ष उद्योगपतियों में शुमार एलन मस्क के पिता एरोल मस्क बुधवार दोपहर अयोध्या पहुंचे। पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि अयोध्या की यात्रा के दौरान एरोल मस्क के साथ बेटी एलेक्जेंड्रा भी हैं। मस्क राम लला के मंदिर में दर्शन के बाद पास के हनुमानगढ़ी मंदिर भी गए। अयोध्या के मंडल आयुक्त गौरव दयाल ने इसकी जानकारी दी।

#WATCH | Uttar Pradesh: Father of Tesla CEO Elon Musk and Servotec's Errol Musk offers prayers at the Hanumangarhi Temple in Ayodhya. pic.twitter.com/QjFk0viUN8