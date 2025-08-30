आवाज़ से वीडियो तक: भारतीय स्टार्टअप ‘कोयल’ की उड़ान

Highlights मुश्किल को आसान बनाने की शुरुआत होती है ‘कोयल’ से। बहन-भाई की जोड़ी ने मिलकर बनाया है Koyal AI.

कभी कहानियां और गीत सिर्फ़ मुंहज़बानी चलते थे- कोई गाता,सुनता और आगे बढ़ाता।फिर आया रेडियो, टीवी और सिनेमा। कहानी कहने का तरीका और भव्य हुआ, लेकिन साथ ही मुश्किल और महंगा भी। आज ज़रा-सा वीडियो बनाने में एडिटर्स और क्रिएटर्स को घंटों क्या कई हफ़्ते लग जाते हैं। इसी मुश्किल को आसान बनाने की शुरुआत होती है ‘कोयल’ से।

बहन-भाई की जोड़ी का सपना

दिल्ली की गौरी और मेहुल एक बहन-भाई की जोड़ी ने मिलकर बनाया है Koyal AI. नाम सुना तो होगा, वही कोयल जो अपनी आवाज़ से सबका दिल जीत लेती है। इस बार भी कोयल आवाज़ से ही जादू करती है, लेकिन अंदाज़ नया है-आवाज़ को तुरंत वीडियो में बदल देना।

आप कोई गीत रिकॉर्ड कीजिए,पॉडकास्ट बनाइए या बस एक छोटा-सा वॉइस नोट बोल दीजिए-और कोयल मिनटों में उससे पूरा वीडियो बना देता है। किरदारों के साथ उनकी मूवमेंट,लिप-सिंक और एनीमेशन सब कुछ तैयार। जहाँ पहले वीडियो एडिटिंग में कई हफ़्ते लग जाते थे, कोयल वही काम मिनटों में कर देता है।

क्यों बनाई कोयल?

क्योंकि दुनिया भर के क्रिएटर्स-छोटे म्यूज़ीशियन, शिक्षक,यूट्यूबर, पॉडकास्टर या बिज़नेस ओनर्स सब एक ही परेशानी से जूझ रहे थे:

वीडियो बनाना महंगा है

टाइम बहुत लगता है

अच्छी आइडिया अक्सर अटक जाती है

गौरी और मेहुल ने सोचा अगर सिर्फ़ आवाज़ है तो कहानी क्यों अटके?उसे उड़ान क्यों न मिले?

2 साल की मेहनत,कई मुश्किलें

दो साल तक लगातार रिसर्च और एक्सपेरिमेंट्स करने के बाद टीम ने सबसे मुश्किल चुनौतियों को सुलझाया:

ऐसे कैरेक्टर्स जो स्वाभाविक लगें

एक ही सीन में कई लोग बातचीत कर सकें

चलते-फिरते कैरेक्टर्स भी लिप-सिंक से बिल्कुल मैच करें

आज कोयल छोटे सोशल मीडिया क्लिप्स से लेकर लंबी वेब सीरीज़ जैसी कहानियां बना सकता है।

भारत के लिए अनोखा क्यों?

दुनिया में AI वीडियो टूल्स पहले से हैं लेकिन भारत में इस स्केल पर और ख़ासतौर से ऑडियो-टू-वीडियो स्टोरीटेलिंग पर कोई प्लेटफ़ॉर्म नहीं है।

कोयल की सबसे बड़ी ताक़त है:

स्पीड (काम मिनटों में)

क्वॉलिटी (प्रोफेशनल वीडियो जैसा)

किफ़ायत (हर क्रिएटर की पहुंच में)

अभी कोयल संगीत कंपनियों,पॉडकास्ट क्रिएटर्स और ओटीटी प्लेटफ़ॉर्म्स के साथ प्रोजेक्ट्स कर रहा है।गानों से लेकर वीडियो सीरीज़ और एजुकेशन टेक तक यह प्लेटफ़ॉर्म आवाज़ और नज़र के बीच का पुल बन रहा है। हर उस इंसान के लिए जिसके पास एक आवाज़ है कोयल उसे वीडियो में बदलकर कहानी कहने की ताक़त देता है।तेज़, आसान और सबकी पहुंच में।

Web Title: voice to video flight Indian startup ‘Koyal’ Delhi's Gauri and Mehul brother-sister duo together created Koyal AI